Golden Globe 2024, i vincitori e il trionfo di “Oppenheimer”

Cinque statuette per il film di Nolan con protagonista Cillian Murphy, tra i premiati anche "Povere creature!", "Succession" e "The Bear"







Il trionfo ai Golden Globe 2024 è tutto di "Oppenheimer". Il film di Christopher Nolan ha vinto cinque statuette nella sezione dedicata ai film drammatici: miglior film, regia, attore protagonista (Cillian Murphy), non protagonista (Robert Downey Jr.) e colonna sonora.



Tra i film della categoria "comica" spicca "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos (miglior film e attrice per Emma Stone) mentre il francese "Anatomia di una caduta" ha vinto come miglior film in lingua non inglese, battendo "Io capitano" di Matteo Garrone. Quasi a bocca asciutta invece "Barbie" che porta a casa solo la statuetta per la miglior canzone con “What Was I Made For?” di Billie Eilish and Finneas.



Tra le serie tv, ben quattro premi sono andati all'ultima stagione di "Succession", tre a "The Bear" e altrettanti a "Beef".

I premi e i vincitori dell'81esima edizione dei Golden Globe

Miglior film drammatico

"Oppenheimer"

Miglior commedia

"Povere creature!"

Miglior regista di un film

Cristopher Nolan per "Oppenheimer"

Miglior sceneggiatura

"Anatomia di una caduta" - Justine Triet, Arthur Harari

Miglior attore in film drammatico

Cillian Murphy per "Oppenheimer"

Miglior attrice in film drammatico

Lily Gladstone per “Killers of the Flower Moon”

Miglior attore in una commedia

Paul Giamatti per "The Holdovers"

Miglior attrice in un film comico

Emma Stone in "Povere creature!"

Miglior attore non protagonista in un film

Robert Downey Jr. in "Oppenheimer"

Miglior attrice non protagonista in un film

Da'Vine Joy Randolph per "The Holdovers"

Miglior serie tv drammatica

"Succession"

Miglior serie tv comica

"The Bear"

Miglior attore in una serie tv drammatica

Kiernan Culkin in "Succession"

Miglior attrice in una serie tv drammatica

Sarah Snook in "Succession"

Miglior attore in una serie tv, musical o commedia

Jeremy Allen White per "The Bear"

Miglior attrice in una serie tv, musical o commedia

Ayo Edebiri in "The Bear"

Miglior attore non protagonista in una serie tv

Matthew Macfadyen in "Succession"

Miglior attrice non protagonista in una serie tv

Elizabeth Debicki in "The Crown"

Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv

"Beef"

Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film per la tv

Steven Yeun per "Beef"

Miglior attrice in una miniserie, serie antologica o film per la tv

Ali Wong per "Beef"

Miglior colonna sonora originale, film

Ludwig Göransson per “Oppenheimer”

Miglior film non in inglese

"Anatomia di una caduta", Francia

Miglior canzone originale, film

“What Was I Made For?” di Billie Eilish e Finneas per "Barbie"

Miglior film d'animazione