“Good Morning Italia” su Sky Arte: si riparte dal binomio cibo-musica

Cucina e buona musica sono gli ingredienti del nuovo programma con Joe Bastianich e Paolo Vizzari Antonella Silvestri







L’emergenza sanitaria negli ultimi due anni ha messo in ginocchio il settore della ristorazione e quello musicale. È proprio dal binomio cibo e musica che prende spunto “Good Morning Italia”, il nuovo programma con Joe Bastianich e Paolo Vizzari in onda dal 26 aprile (dalle ore 20.40) su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su Now.

La docu-serie, prodotta da Ballandi, unica nel suo genere in grado di coniugare il racconto musicale con quello enogastronomico si sviluppa in quattro puntate condotte da Joe Bastianich - imprenditore, ex giudice di “Masterchef”, inviato dell’edizione in corso de “Le Iene” e ristoratore con alle spalle la partecipazione ai programmi “Family Food Fight", “Italia’s Got Talent” e “Amici Celebritiese” - e da Paolo Vizzari, narratore di esperienze culinarie in giro per il mondo.

«Io e Paolo abbiamo preso in mano quest’avventura. Andare in giro per l'Italia in questo momento e scoprire le eccellenze riguardanti il cibo e la musica è una cosa fantastica. Abbiamo incontrato chef straordinari e visto luoghi meravigliosi. E’ stata un'avventura emozionante, girata subito dopo la pandemia. Abbiamo visto ottimismo e musicisti che mettono tanta passione» ha dichiarato Joe Bastianich nel corso della presentazione stampa a cui hanno preso parte , tra gli altri, Paolo Vizzari, Roberto Pisoni, Director Sky Entertainment Channels, Emidio Bini, Assessore alle Attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia e la chef Antonia Klugmann, ex giudice della settima edizione di “Masterchef Italia”. «Ci piaceva questo incrocio naturale tra il cibo, il vino e la musica. La cucina e la musica si affiancano in maniera spontanea e quindi lo abbiamo trasformato in un format. Nella rinascita, abbiamo trovato una linea comune: la sostanza» ha chiosato Paolo Vizzari.

Si parte dal Friuli Venezia Giulia per proseguire nelle altre tre regioni: Calabria, Lombardia e Piemonte. In ogni tappa, Joe e Paolo incontreranno un ristoratore, in grado di rendere contemporanee e fare proprie le cucine regionali, e un cantante che si racconta e parla delle sue sperimentazioni musicali.

Quindi cosa vedremo in questo nuovo format televisivo on the road? Da una parte ci sarà Paolo Vizzari che si farà raccontare tutti i segreti dietro al successo del ristorante in cui è ospite. Si parte con Antonia Klugmann – L’Argine a Vencò per continuare con Nino Rossi – Quafiz, Davide Oldani – D’O per finire a Matteo Baronetto – Ristorante Del Cambio. Dall’altra parte ritroveremo Joe Bastianich, nei duplici panni di intervistatore e musicista, al cospetto, episodio dopo episodio, di cantanti del calibro di Malika Ayane, Stefano Belisari (Elio), Samuel e Brunori Sas. Dal 21 maggio “Good Morning Italia” verrà inoltre trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno a partire dalle 18.30.