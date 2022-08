“Grease” su Italia 1: un omaggio a Olivia Newton John

Il 9 agosto la Rete celebra l'attrice che ha segnato innumerevoli generazioni con il suo talento Alessandro Alicandri







Non c'è un modo migliore per ricordare il talento e la creatività di Olivia Newton John se non vederla nella pellicola che l'ha resa celebre nel 1978 in ogni angolo del mondo "Grease". L'8 agosto è scomparsa a causa di un tumore, come vi abbiamo raccontato, e il 9 agosto su Italia 1 in prima serata avremo modo di rivedere il musical cult con lei e John Travolta protagonisti. Un appuntamento imperdibile. A seguire, i nostri approfondimenti sul film.