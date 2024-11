Greta Zuccarello dalla danza a “L’Eredità”

Nel gioco condotto da Marco Liorni è uno dei due volti “nuovi”, con molte cose da raccontare Enrico Casarini







L’importante è non smettere mai di ballare. E Greta Zuccarello, l’altra nuova “professoressa” di questa stagione di "L’Eredità", sa quanto sia vero. Non è questione di danza, ma di mettersi sempre in gioco, e lei l’abbiamo vista nelle coreografie di "Tale e quale Show" e "The Voice Kids", ma anche tra i naufraghi dell’ultima edizione di "L’isola dei famosi". Ora, appunto, è salita “in cattedra” nel gioco condotto da Marco Liorni… E non è che adesso scopre, lei ballerina, che “parlare” le piace più di quanto pensasse? «Devo dire di sì, mi piace proprio» dice subito Greta. «La danza è la mia carriera e la mia passione, è tutto ciò che ho sempre visto nel mio futuro. Ma mi ha sempre stuzzicato l’idea di fare anche altro, e la conduzione è un grande sogno».

Come si vede come “professoressa”? Severa o indulgente?

«I professori che porto nel cuore dai miei anni di scuola sono i più buoni, non certo i rigidoni. Mi viene da sorridere, per esempio, quando penso al mio insegnante di Matematica al liceo linguistico, il professor Luca Aluffi: lui sapeva farci appassionare, e poteva spiegare mille volte ciò che non capivi».

Gioco preferito a "L’Eredità"?

«Direi la "Ghigliottina". Noi ovviamente non partecipiamo al gioco, ma il solo fatto di essere in studio “ti ci porta dentro”, con tutta la pressione del caso, e allora provi a rispondere… Mi capita spesso di collegare due o tre parole, e poi “crollare” con le ultime. Da casa è più facile, si può ragionare con più calma».

Ha mai parlato con Michelle Masullo e Naomi Buonomo, le “professoresse” della scorsa edizione?

«Ci siamo incrociate negli studi televisivi, ma non ci conosciamo. Di "L’Eredità" ho parlato, invece, con Samira Lui, che le aveva precedute. Mi ha detto che questa esperienza mi entrerà nel cuore».