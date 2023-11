Guido Meda e la sfida finale tra Bagnaia e Martin

È in arrivo un weekend carico di adrenalina per tutti gli appassionati di motori a due e quattro ruote con la chiusura del mondiali per la stagione 2023 Antonio de Felice







È in arrivo un weekend carico di adrenalina per tutti gli appassionati di motori a due e quattro ruote con la chiusura del mondiali per la stagione 2023. E se al Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 (diretta su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now) i giochi sono chiusi con il titolo vinto da Max Verstappen, nella MotoGP tutto è rimandato al termine delle due gare del Gran Premio della Comunità Valenciana (diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e su Now). Alla fine chi la spunterà fra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, gli unici due candidati al titolo? Nell'attesa abbiamo sentito Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport, capo della redazione motori ma soprattutto voce storica del Motomondiale.

Guido, a Valencia ci aspetta un finale di stagione tutto da vivere.

«Esatto ed era tanto che non finiva così. E forse era un po' quello che serviva, soprattutto a Pecco Bagnaia che lo scorso anno non ha fatto una galoppata perché è stato bravo, ha rimontato 91 punti, era più forte. Non era così scontato che ce la facesse, ma senza dubbio è stato più semplice. Quest'anno invece si è trovato una seconda metà della stagione diciamo al contrario, un Martin velocissimo, molto forte, efficace che ha tenuto il Mondiale aperto fino a Valencia. Per noi commentatori, ma soprattutto per chi ci segue, non c'è niente di più bello: un italiano su moto italiana che si gioca il secondo titolo in MotoGP, anche se sarebbe il terzo in carriera, e comunque alla fine vinca il migliore».

E quest'anno un boom di ascolti. Forse anche per la Formula 1 che ha assegnato il titolo con largo anticipo?

«Guarda, ti posso dire che per tutta la stagione gli ascolti sono andati molto bene, nel senso che c'è stata una considerevole crescita rispetto all'anno scorso. Il mondiale di Pecco Bagnaia, la crescita di Marco Bezzecchi e Enea Bastianini hanno generato un nuovo interesse che va a colmare la grande assenza di Valentino Rossi. Solo per fare un esempio, la MotoGP del Qatar di domenica 19 novembre contro l'evento d'Italia che era l'ATP Tennis a Torino con Yannik Sinner ha fatto registrare ottimi risultati. Eravamo, diciamo così, in controprogrammazione e quindi in qualche modo ci portavamo via un po' di pubblico a vicenda. Lasciavamo la gente in dubbio su cosa seguire, bene da una parte e bene dall'altra».

Bagnaia e Martin, in cosa sono simili e in che cosa diversi?

«Bella domanda. Sono simili in quella qualità che secondo me hanno tutti i campioni: l'intelligenza veloce. Arrivano prima della media alle corrette conclusioni. Questo ovviamente non significa che siano infallibili, però hanno tutti e due quella testa velocissima che aveva Schumacher, che ha Verstappen, Leclerc, Rossi e secondo me anche Sinner. Riescono a prendere decisioni in frazioni di secondo e questo fa di loro dei campioni. Ciò accomuna Martin e Bagnaia. Cosa hanno di diverso? Il primo è uno spagnolo caliente, l'italiano è un riflessivo, molto accurato. Però bisogna stare attenti a non considerare Pecco uno privo di… fantasia. Ogni tanto si butta in sorpassi alla Valentino Rossi, e dentro di te dici che forse se li poteva anche risparmiare, e invece li fa e li porta a casa. Penso al sorpasso all'esterno proprio su Martin in Malesia…».

Nella polemica sul funzionamento delle gomme, credi che abbia avuto un ruolo la Michelin?

«Diciamo che secondo me la Michelin può avere avuto un ruolo purché non si pensi a cose ridicole come il complotto. La Casa francese non ha interesse a rovinarsi l'immagine nel mondo per favorire qualcuno. Vero è però che capitano ogni tanto salti di qualità nel funzionamento delle gomme ed è un tema il controllo qualità. A Bagnaia è successo più volte in questo Mondiale, a Martin nel momento più topico della stagione. Che poi, parliamoci chiaro, basta un piccolissimo difetto della gomma, per restituire al pilota in sella sensazioni che non si aspetta. Tu considera che i centauri stanno su una superficie della gomma che è larga come una carta di credito, superficie che si riduce in piega, se lì la mescola non è perfetta basta veramente un'inezia nella qualità per avere problemi».

Intanto tante novità di mercato, a cominciare dal passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati con il team Gresini al fianco del fratello Alex. Un campanello d'allarme per gli altri ducatisti?

«Assolutamente sì, il team lavora bene Alex che è andato forte pur non essendo talentuoso come il fratello. Suona un campanello d'allarme perché Marc tornerà ad essere secondo me tra i riferimenti, forse non quello di 4-5 anni fa, ma comunque fra i protagonisti. E se mi chiedi se potrà essere tra i pretendenti al titolo 20240 ti dico di sì. Gli altri potenziali per me sono, oltre a Bagnaia e Martin, anche Bezzecchi e Bastianini. Non ci metto Luca Marini perché va in Honda e avrà molto da lavorare. C'è anche Franco Morbidelli che lascia Yamaha e passa in Pramac ma lui arriva da una crisi e vorrei prima vedere come ne salta fuori».

L'anno prossimo 22 tappe con 44 gare, il mondiale più lungo con il 50% delle gare in concomitanza con la F1. Guanto di sfida?

«Concomitanza sì, nel senso che saranno delle grandi giornate per gli appassionati di motori, ma finché restano nella stessa giornata ad orari diversi a noi va bene, più che essere allo scontro aperto o alla sfida con Carlo Vanzini, Federica Masolin e gli altri colleghi della F1 direi che ci passeremo spesso la linea…».

Guido, so che non ama fare pronostici, ma provo a chiederglielo lo stesso. Chi vince il mondiale 2023?

«Se vince Pecco Bagnaia evviva evviva, se vince Jorge Martin se l'è strameritato».