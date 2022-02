Guido Meda: «Quest’anno seguiremo le vite dei piloti anche al di fuori della pista»

Presentata la nuova stagione dei motori su Sky con F1, MotoGP, Indycar, WRC e tanto altro Guido Meda Credit: © Sara Busiol Antonio de Felice







Mai come quest’anno la stagione motori su Sky si annuncia ricchissima e molto articolata. Oltre 380 gare con più di 1.400 ore di programmazione live da questi giorni fino a novembre, qualcosa come 40 weekend tutti da vivere su Sky Q via satellite e internet, ma anche in streaming su Now, in mobilità su Sky Go e per alcuni eventi in chiaro su Tv8. Per scoprire tutte le novità dell’offerta motori di Sky abbiamo scambiato due chiacchiere con Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile della redazione motori, nonché voce per le telecronache della MotoGP.

I cavalli di battaglia restano il mondiale di Formula 1 (dal 20 marzo), da quest’anno con un regolamento tecnico profondamente rivisto che ha costretto tutti i team a partire quasi da zero nello sviluppo delle nuove monoposto, e il Motomondiale (dal 6 marzo) con ben 7 italiani a giocarsela dopo l’uscita di scena di Valentino Rossi. Che Sky, comunque, seguirà nel GT World Challenge Europe per la sua nuova avventura in circuito nel mondo delle quattro ruote. E, a proposito di piste, torna su Sky anche il campionato di Formula Indy (Indycar Series), che ha nella 500 Miglia di Indianapolis la sua gara più importante, mentre sulla piattaforma sbarca il mondiale rally WRC dove, con la stagione 2022, debuttano le vetture ibride che non mancheranno di dare spettacolo.

Fra le due ruote Sky continuerà a seguire i campionati della Superbike (dal 10 aprile) e su Eurosport offrirà a giugno in diretta la 24 Ore di Le Mans, la più prestigiosa gara di durata nel mondo del motorsport.