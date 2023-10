“Holly & Benji” e altri 7 cartoni animati Anni 90 da rivedere in streaming

Dall'omonimo manga shojo pubblicato in patria dal 1982 al 1984, la serie romantico-musicale prodotta dalla Toei Animation sfondò proprio in Italia, dove venne trasmessa nel corso del 1985. Un'unica stagione, formata da 42 episodi, costantemente in replica. L'eponima eroina è una diciottenne di Osaka che lavora in un ristorante a gestione familiare. Un giorno, Licia incontra il fratellino di Mirko, un universitario leader di un gruppo rock, col sogno del successo. Il ragazzo perde ben presto la testa per lei.

