I 70 anni della Rai: ecco come verrà celebrata questa speciale ricorrenza

È domenica 3 gennaio 1954. La luce azzurrina del piccolo schermo inizia a fare capolino nelle case dei primi (pochi) italiani che possiedono un televisore. In quell’anno si contano 24 mila abbonati alla Rai (Radiotelevisione italiana) e dagli studi di Torino cominciano le trasmissioni. La prima, alle 14.30, si chiama “Arrivi e partenze”, è condotta nientemeno che da Mike Bongiorno, che intervista personaggi italiani e stranieri in arrivo o in partenza negli aeroporti. È solo la prima di una serie infinita di trasmissioni che anno dopo anno hanno trasformato il nostro Paese con una vera rivoluzione sociale e culturale. Le prime trasmissioni infatti erano pensate come strumento di educazione e di informazione, prima ancora che di intrattenimento: era nato il “servizio pubblico”. Il successo fu da subito inarrestabile: nel 1965 si contavano già oltre 6 milioni di abbonati.

E per celebrare i 70 anni dalla nascita della Rai, nella programmazione di queste settimane ci sono appuntamenti speciali che ne ripercorrono la lunga storia, attraverso racconti, filmati d’archivio, ricordi di chi la televisione l’ha fatta e ne è protagonista.

Renzo Arbore: ho ideato 21 format e da me sono passati proprio tutti

Renzo Arbore contribuisce alla grande festa della Rai raccontando il suo percorso nell’azienda, cominciato nel ‘64. “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, scritto con gli immancabili Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, 20 puntate in onda dal 4 gennaio il giovedì in seconda serata su Rai2 (e, in replica, dal 10 gennaio ogni mercoledì in seconda serata su Rai5, ndr) è uno scrigno che custodisce momenti indimenticabili della sua straordinaria carriera. «Rivedere la tv di un tempo fa tenerezza», confessa. «Io preferisco la vecchia tv, intesa come antica e quindi preziosa. Nel caso specifico rivedremo le mie interviste ai grandi personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo, da Ray Charles a Lucio Dalla, da Gigi Proietti a Lucio Battisti. E poi aneddoti e curiosità».

Da lei sono passati tutti.

«Ho tenuto a battesimo perfino Raffaella Carrà, che in una mia trasmissione faceva la ballerina! E poi Andrea Bocelli, Roberto Benigni, Giorgio Bracardi, Mario Marenco, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milly Carlucci, Daniele Luttazzi, Luciano De Crescenzo, Maria Grazia Cucinotta, Nina Soldano, Ilaria D’Amico, Francesco Paolantoni, e tantissimi altri».

Chi, tra gli oltre cento personaggi che ha lanciato, è andato addirittura oltre le sue aspettative?

«Forse Nino Frassica, che ancora oggi con la sua comicità surreale è modernissimo. Ma anche Milly Carlucci, direi, e Mara Venier».

Mostrando la Rai di un tempo non si rischia di fare autogol?

«Confesso che ci ho pensato (ride). Oggi c’è molto meno coraggio. La verità è che io faccio una tv per chi non c’era ancora e si è perso quelle chicche, per chi non ricorda e per chi ha voglia di rivederle».

Scegliere sarà stato difficile.

«Eccome! Nella mia carriera ho creato la bellezza di 21 format. Tutti si ricordano di “L’altra domenica e di “Quelli della notte”, ma ce ne sono tanti altri: “Tagli, ritagli e frattaglie”, “Telepatria International”, “Cari amici vicini e lontani”, “D.O.C. Concerto”, “Il caso Sanremo”».

“L’altra domenica”, però, ha cambiato la tv.

«Mi chiesero un’idea per un programma giovane e da anni mi ronzava in testa una sorta di Telegiornalone dello spettacolo, con un critico cinematografico, inviati all’estero e tanti personaggi improbabili. Così dissi: “Certo che ce l’ho. Già pronto”. Sono molto legato a questo programma, ma confesso che nel mio cuore un posto particolare ce l’ha anche “Cari amici vicini e lontani”, che mi diede l’occasione di intervistare tutti i personaggi che avevano reso grande la radio, da Nunzio Filogamo a Pippo Barzizza, Silvana Fioresi, Carla Boni, Alberto Sordi, Corrado, Ernesto Bonino, Claudio Villa, Lelio Luttazzi, Giancarlo Guardabassi, Mike Bongiorno».

Lo show che avrebbe meritato di più?

«Penso “Telepatria International”. C’erano le gag stupende di Roberto Benigni che interpretava Dante Alighieri. E poi Ugo Tognazzi che faceva San Giuseppe, Carlo Verdone che impersonava un anziano garibaldino e Paolo Villaggio che era Cristoforo Colombo. Difficile, oggi, mettere insieme quattro personalità di tale levatura».

Lei in Rai ci entrò con un concorso nel 1964...

«Un concorso scritto e orale per maestro programmatore di musica leggera. Dovevo accoppiare i cantanti secondo il genere, fare scalette».

A un certo punto lei e Boncompagni foste cacciati. Che avevate combinato?

«Era il 1971, durante una puntata di “Canzonissima”. Improvvisando la gag dello Scarpantibus (un improbabile animale preistorico, ndr), indugiammo un po’ troppo su una scenetta con della carta igienica. Fummo radiati per cinque anni».

Chi c’è in giro che assomiglia ad Arbore?

«Fiorello, senza dubbio».