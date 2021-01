I ballerini di “Il cantante mascherato” in quarantena, arrivano i maestri di “Ballando con le stelle”

29 Gennaio 2021 | 14:54 di Redazione Sorrisi

Venerdì 29 gennaio, a poche ore dall'inizio della nuova edizione di "Il cantante mascherato", Milly Carlucci è intervenuta al telefono con Antonella Clerici durante "È sempre mezzogiorno".

La Carlucci ha raccontato che per la sua trasmissione, quella appena trascorsa, è stata una notte difficilissima: «Una nottata terribile perché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare. Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di "Ballando con le Stelle" e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del "Cantante Mascherato"».



