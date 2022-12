I buoni propositi del Mago Forest per il 2023

«Risparmio sugli obiettivi, così li riuso per il 2024. È sbagliato realizzare tutti i desideri pensati per il 2023, almeno uno deve essere impossibile da raggiungere: per riciclarlo l’anno dopo» Barbara Mosconi







Caro Mago quali sono i consigli universali per stilare una lista di buoni propositi per l’anno nuovo?

«Quando mi chiedono consigli penso sempre a Fabrizio De Andrè e mi dico: “Perché dovrei dare buoni consigli se posso ancora dare il cattivo esempio?”. Comunque un buon consiglio potrebbe essere quello di darsi degli obiettivi irragiungibili, così a fine anno si può riutilizzare la lista dell’anno precedente».

Quanti bisognerebbe realizzarne per sentirsi a posto a fine anno?

«Se proprio bisogna, tutti meno uno, perché “non ci manchi mai un sogno da inseguire”. Con questa frase potrei farci una maglietta».

Lei cosa si augura per il 2023?

«Quello che si augura chiunque: salute, amore e un parcheggio sotto casa. In ordine crescente di importanza. Ma vorrei anche cambiare segno zodiacale, da Pesci a Bilancia: ho sentito dire che la Bilancia sarà il segno più fortunato dell’anno prossimo. A questo punto oso e aggiungo anche lo scudetto per il Nicosia calcio!».

Il numero di magia che studierà per stupire il pubblico?

«Molti maghi estraggono una moneta da dietro le orecchie di uno del pubblico. Io vorrei tentare di estrarre fino a 5.000 euro. Se rimane come tetto del contante».

Farà scomparire...

«I chili di troppo».

Farà ricomparire...

«I chili di troppo. Io sono uno che si affeziona, mi riescono difficili le separazioni».

Il programma televisivo che sicuramente non condurrà?

«”Unomattina”, “Mattino Cinque”… Insomma, i programmi che cominciano proprio all’ora in cui vado a dormire. Non sono fatto per la “tv del dolore”. Il dolore di alzarsi presto».

Quello a cui vorrebbe partecipare?

«“Uomini e donne over”: mi hanno detto che è un programma dove si cucca più che su Tinder. Ma anche “Cugine da incubo”, un nuovo format sulle figlie odiose degli zii. Poi sono in ballo per un nuovo quiz dove ogni volta che un concorrente risponde esattamente, Gerry Scotti crolla in una botola, è quasi pronto, manca solo l’ok di Gerry».

Ai lettori di Sorrisi che cosa augura?

«Un numero di Sorrisi con una copertina a specchio: affinché ogni lettore finisca per una volta in copertina, come anni fa fece “Time”. Perché gli artisti non sarebbero niente senza il loro pubblico. Detto così sembra un po’ ruffiano, invece, lo è moltissimo».

Sia prodigo di esempi. Con chi bisognerà essere più gentili?

«Con i baristi che si lamentano quando pago il caffè con l’assegno e con i ciclisti che intralciano la ciclabile mentre la percorro in macchina».

Chi cancellare o inserire in rubrica?

«Cancellerò il numero della super modella Emily Ratajkowski, su minaccia di mia moglie. Mi spiace, proprio adesso che avevo imparato a scriverlo correttamente!».

Il libro da leggere?

«Ve ne consiglio ben tre che ho letto e che mettono di buonumore. Uno è quello dei tre ragazzacci della Gialappa’s, “Mai dire noi”. L’altro è di Diego Abatantuono: “Si potrebbe andare tutti al mio funerale”, un libro ricco di aneddoti esilaranti e a tratti commovente. Infine quello di Raul Cremona “Diventa un mago!”, con all’interno un mio modesto contributo, in cui, facendo il contrario di quello che consiglio io, puoi diventare davvero un grandissimo mago».

A quale sport dedicarsi per tenersi in forma?

«Consiglio il salto del tornello in metropolitana. Si viaggia gratis e si resta in forma».

Iscriversi a un corso di...

«Un corso per imparare a frequentare i corsi. Mai stato capace. Solitamente mi iscrivo a un corso, pago tutto l’anno e poi non vado. Ecco, mi manca la parte che spiega che poi ai corsi ci devo pure andare».

Cosa cambiare nella dieta e nell’alimentazione?

«Per la salvaguardia del pianeta dobbiamo iniziare a mangiare meno carne e più insetti. Dovremo abituarci a dire: “Cameriere! Non c’è una mosca nel mio piatto!”. Bisognerebbe pure bere più acqua, è fondamentale per la salute. Infatti dal primo gennaio metterò molto, ma molto più ghiaccio nei miei spritz, fate anche voi come me».

Risparmiare su...

«Sul carburante. Io nel mio piccolo ho acquistato una macchina ibrida, un po’ va in elettrico e un po’ spinge mia moglie, così diamo anche un senso al nostro rapporto».

Viaggi: un luogo da visitare assolutamente nei prossimi mesi?

«Un luogo che suggerisco è il sito neolitico di Göbekli Tepe in Turchia. C’è il tempio più antico del mondo. Ma aspetto ancora un po’ ad andarci così sarà ancora più antico».

Da esperto del settore che cosa consiglia a tutti coloro che nel 2023 vorranno dedicarsi alla magia?

«Consiglio di dedicarsi ad altro che c’è già troppa concorrenza. Ma se proprio ci tenete potete contattare il Club Magico Italiano, ha circoli per amatori e professionisti in tutta Italia, potrete trovare quello più vicino a voi per coltivare la passione per quest’arte meravigliosa».