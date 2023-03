I consigli dei cuochi di “È sempre mezzogiorno!” per cucinare a casa e in gita

Pane e pizza fatti in casa e cucinare nella natura: ecco come Fulvio Marino e Davide Nanni Simona De Gregorio







Fulvio Marino: «La bontà di pane e pizza fai da te»

Panificatore esperto e cuoco, Fulvio Marino nel programma di Antonella Clerici "È sempre mezzogiorno!" ci propone facili ricette da portare in tavola. E da domenica 26 marzo lo vediamo anche su Food Network in "Nel forno di casa tua", per svelarci tutti i segreti del mestiere e introdurci nel magico mondo degli impasti, delle farine e delle lievitazioni per pani, pizze e altre delizie da forno.

Quali sono i segreti per fare il pane in casa?

«Scegliete una farina biologica e macinata a pietra. E per ogni chilo calcolate 3-4 grammi di lievito di birra. Fate lievitare dentro il forno a 30 gradi fino a raddoppiare il volume. Poi date all’impasto la forma desiderata e infornate solo quando il forno avrà raggiunto la temperatura di 230 gradi. Quando si forma una bella crosticina dorata in superficie, il pane è pronto».

Si può congelare?

«Sì. All’occorrenza, poi, si tira fuori da freezer e si lascia rigenerare a temperatura ambiente prima di scaldarlo».

Una focaccia a regola d’arte?

«Non stressate troppo l’impasto e lavoratelo a più riprese. Stendetelo nella leccarda, lasciatelo riposare, poi riprendete ad allargarlo. Inoltre non dimenticate di fare i solchi in superficie con le dita: sono importanti perché qui si raccoglie la copertura di olio, sale e, a piacere, rosmarino».

Un’alternativa al panino per pranzo?

«La piadina, semplice e veloce. Si impasta con acqua, farina, strutto e sale, quindi si stende fino a formare un disco. Poi si passa in padella antiderente girandola spesso per evitare di bruciacchiarla».

Pizza con gli amici. Come fare colpo?

«L’impasto è lo stesso del pane. Preferite la polpa di pomodoro che si asciuga meno rispetto alla passata. Poi mozzarella fiordilatte, tagliandola prima, in modo che rilasci il liquido e aggiungendola verso fine cottura, così come altre farciture, tipo il prosciutto. Il segreto poi sta nel cuocerla sopra la pietra refrattaria, che consente di mantenere la temperatura costante».

Davide Nanni: «All’aperto non si fanno solo i picnic»

Dopo svariate esperienze in Italia e all’estero, lo chef Davide Nanni è tornato nel suo paese natio, Castrovalva (AQ), dove ha rilevato il ristorante di famiglia. E contemporaneamente ha raggiunto grande successo sui social con le sue videoricette realizzate in mezzo alla natura. A "È sempre mezzogiorno!", con il titolo di Chef dei boschi, suggerisce piatti della tradizione.

Davide come si fa a cucinare in mezzo alla natura?

«Si dispongono delle pietre formando un cerchio, all’interno si mettono dei legnetti e sopra si dispongono dei rami incrociati come per formare un fornello su cui appoggiare le pentole».

Quali utensili portare?

«Come attrezzatura sono sufficienti un tagliere abbastanza grande, due pentole e un coltello. Il resto lo fornisce la natura: i legnetti raccolti si raschiano con un coltello per eliminare le impurità e sostituiscono il cucchiaio».

Una ricetta per iniziare?

«La pasta e fagioli. Mettete in uno zaino la farina e le uova per le tagliatelle: un uovo per ogni etto di farina. Poi il sale, carote, cipolla, una boccetta di olio, un pezzo di guanciale e i fagioli precotti. In una padella fate cuocere tutto unendo eventuali erbe aromatiche che avete trovato: ginepro, timo... Impastate poi sul tagliere farina e uova, stendete l’impasto con un legnetto e tagliatelo per formare le tagliatelle, da cuocere nell’altra pentola».

E l’acqua per cucinare dove si trova?

«Io consiglio di mettersi vicino a uno dei tanti ruscelli che si trovano in montagna. Ma se l’acqua non è potabile, portate da casa un paio di borracce».

A "È sempre mezzogiorno!" propone anche piatti abruzzesi, come gli arrosticini. Il segreto per farli in casa?

«Scegliere carne di pecora allevata in pianura, preferendo la parte della coscia o della spalla. Per renderla più tenera si può congelare e poi scongelare. Poi si taglia a piccoli cubetti regolari da infilare negli spiedini, che si cuociono sulla brace per non più di 5 minuti».