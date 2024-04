I consigli del nuovo giudice di “Cortesie per gli ospiti”, Tommaso Zorzi

Ha tagliato il traguardo della 20a stagione il programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti”. In ogni puntata due coppie accolgono nelle loro case i tre giudici che dovranno poi stabilire quella vincitrice. E a fianco di Csaba dalla Zorza, che esamina la “mise en place” (ovvero la disposizione a tavola), e dello chef Roberto Valbuzzi, che giudica il menù, troviamo il neo arrivato Tommaso Zorzi: appassionato di design e arredamento, lui valuta il “look” della casa. E in questa intervista ci consiglia come far sentire gli invitati a proprio agio.

Tommaso, lei quali cortesie usa con i suoi ospiti?

«Casa mia è un porto di mare. Vivo da solo, ho un appartamento grande e si può dire che ho ospiti ogni giorno. Mi piace avere sempre fiori freschi, ascoltare la musica con il vecchio giradischi e tenere le luci soffuse con tante candele. Poi sono un maniaco della tavola: ho tantissimi servizi di piatti, posate e bicchieri. Basta non chiedermi di mettermi ai fornelli perché sono negato. Per fortuna ho anche tanti amici appassionati di cucina e ci pensano loro (ride)».

Nel promo del programma l’abbiamo vista piangere davanti ai cappelletti...

«A dire il vero non è l’unica volta che mi si vedrà commuovere. In quel caso eravamo a Bologna e una signora ci ha preparato i cappelletti fatti in casa. Mi sono messo a piangere perché mi sono ricordato di mia nonna, che non c’è più: anche lei me li faceva».

Visitando tante case, quali sono gli errori più comuni che ha notato?

«Molte sono totalmente prive di libri, che secondo me non dovrebbero mai mancare. Poi si tende a riempire troppo gli spazi. Non è necessario accumulare mobili contro tutte le pareti. Basta un oggetto bello che non passi inosservato. Altro errore sono le piante artificiali: se non si ha il pollice verde, meglio ripiegare su un mazzo di fiori freschi».

Qual è il suo gusto personale nell’arredamento?

«Sono un fan del modernariato, del design degli Anni 50 e 60. Nei mercatini si possono trovare pezzi originali a poco prezzo. Di recente ho scovato un posacenere disegnato da Gio Ponti per Richard Ginori in occasione della Fiera Internazionale di Milano nel 1951».

Cos’altro ci consiglia?

«Nei mercatini ci sono tanti poster di film degli Anni 60 e 70, oppure copertine di bei vinili o la prima pagina di un vecchio quotidiano con notizie rilevanti. Si possono tutti incorniciare e appendere al muro: un’idea molto più originale rispetto ad avere stampe anonime alle pareti».

Se è lei l’invitato, che cosa fa e che cosa evita di fare?

«Non chiedo mai: “Chi altro c’è?”. È scortese accettare l’invito solo in base alle persone presenti, anche perché le cene possono essere l’occasione per fare nuove conoscenze. Poi porto sempre un pensiero, un dolce o una bottiglia di vino se è stato richiesto, altrimenti una pianta o dei fiori. Ed evito di affrontare discussioni che possono creare attriti. La politica, per esempio, va tenuta fuori dalla tavola. Così come i cellulari!».

A proposito, lei che è anche un influencer ci svela il galateo dei social?

«Si riassume così: “Se non hai nulla di carino da dire, è meglio tacere” (ride)».