Redazione Sorrisi







Ora in onda su RaiPlay nella serie “Il Santone”, e a breve su Canale 5 in “Giustizia per tutti” con Raoul Bova, Rossella Brescia è la protagonista del nostro allegato “Consigli”, in edicola con Sorrisi dal 22 marzo a 50 centesimi in più, con tanti suggerimenti su come affrontare l’inizio della primavera.