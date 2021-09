I dieci pupazzi più famosi della tv italiana

Nasce dalla mente dei fratelli Nino e Toni Pagot e di Ignazio Colnaghi come cartoon per promuovere un sapone all'interno di “Carosello”. Diventa, via via, protagonista di varie serie animate. Si trasforma in pupazzo in “Big!” su Rai1, in uno spazio condotto da Giorgia Passeri. Un rilancio per il pulcino nero: oltre a un nuovo cartone animato, furono pubblicati anche dei fumetti.