I documentari da guardare su Netflix

Film documentari

- “Made in USA – Una fabbrica in Ohio” ha vinto proprio nel 2020 l’Oscar per il miglior documentario. Parla dello scontro tra operai americani e gestione cinese in una fabbrica americana che viene riaperta da un miliardario cinese.

- E se il gestore dell’hotel in cui alloggiate vi guardasse di nascosto? In “Voyeur”, il giornalista Gay Talese smaschera il proprietario di un motel che sembra aver spiato i suoi clienti per anni.

- “Tell me who I am – A volte è meglio dimenticare” parla di Alex, che dopo aver perso la memoria in seguito a un incidente in moto, chiede al gemello Markus di raccontargli la sua infanzia. Solo diversi anni dopo scoprirà che il fratello gli ha nascosto un terribile segreto di famiglia.

- “Tony Robbins – I am not your guru” mostra ciò che avviene durante uno dei workshop di Tony Robbins, in cui il celebre life coach passa sei giorni a parlare con i suoi “adepti”, cambiando la loro vita grazie ai suoi insegnamenti.

- “One of us” racconta il percorso di tre ebrei chassidici che decidono di lasciare la loro comunità ultra-ortodossa, tra paura e ostracismo da parte della comunità stessa.