I dolci di Alessandro Greco

Volete sapere quale dessert cucinare tra Natale e Capodanno? Ve lo anticipa Alessandro Greco, protagonista della storia di copertina del numero di “Cucina” in edicola dal 30 novembre, a soli 50 centesimi in più rispetto al costo di Sorrisi.

Per noi ha preparato i “sannacchiùdere”, una versione tarantina degli “struffoli” napoletani, sfiziosissimo piatto che ha imparato a realizzare dalla sorella Lucia. Sapevate che la sua famiglia ha una lunga tradizione nella preparazione dei dolci? Suo nonno era infatti un noto pasticciere... Tuttora il conduttore tv è ghiotto di gelati, torte, creme e zuccotti, più di ogni altra cosa.

E poi, non è finita: ulteriori 49 ricette danno tante idee su primi piatti, secondi e contorni realizzati con ingredienti genuini, tipici del periodo, e verdure di stagione. Ma non basta, perché ci sono anche altri dolci semplici e facili da comporre in modo da poter festeggiare al meglio in tutto il mese di dicembre.