“I fatti vostri”, i consigli utili di Patty

L’esperta di economia domestica del programma Rai ci regala tanti preziosi suggerimenti Antonella Silvestri







Ha collaborato con tanti personaggi famosi, da Arnold Schwarzenegger a Bruce Willis passando per Gwyneth Paltrow e Kim Basinger. Organizzando i loro eventi e le loro case. L’esperta italoamericana di economia domestica Patrizia Ragona Neher, per i telespettatori de "I fatti vostri" semplicemente Patty, con la sua rubrica “Ci pensa Patty” dispensa utili consigli beauty, green, fai da te... Il tutto utilizzando spesso materiali di riciclo o ciò che abbiamo in casa. E per i lettori di Sorrisi ci ha regalato tanti suggerimenti creativi e facili.

ORGANIZZIAMO IL BEAUTY CASE

Forcine e mollette per capelli non più disperse nei cassetti o buste del trucco. Basta utilizzare un contenitore di chewing gum o mentine e il gioco è fatto. Per non perdere gli elastici per capelli, invece, si può usare un moschettone a molla circolare. Il mascara si è seccato e sta per finire? Aggiungete qualche goccia di collirio. Tornerà come nuovo. Non abbiamo avuto il tempo di lavarci i capelli e fra un po’ arriveranno gli ospiti? No problem! Basta usare del borotalco, che assorbe l’eccesso di sebo. Cospargetelo sulle ciocche e sulla cute e poi spazzolate con cura i capelli.

PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Fido o Miao devono uscire ma il terreno è ghiacciato o innevato? Proteggiamo le loro zampette con della vaselina.

CASA DOLCE CASA

Fate sempre confusione con i vari mazzi di chiavi? Provate a usare smalti colorati per differenziarli. Basta un piccolo pois. Per pulire e sgrassare le padelle incrostate provate con del sale e una patata tagliata a metà. In alternativa, create una soluzione di bicarbonato e aceto, aggiungete acqua bollente e lasciate a mollo tutta la notte. Per pulire le griglie è sufficiente utilizzare acqua calda e detersivo per i piatti e carta stagnola stropicciata e appallottolata, che diventa una paglietta.

IN DONO

Per incartare i regali in maniera cheap&chic, usate carte riciclate. Per gli appassionati di viaggi si consiglia una vecchia mappa, per l’uomo d’affari le pagine de "Il Sole 24 ore", per lo sportivo invece le pagine de "La gazzetta dello Sport". E per l’amante della tv, le copertine di "TV Sorrisi e Canzoni"

L’ARTE DEL RICEVERE

Quando si è invitati a una cena, è sempre gentile presentarsi con un regalino per la padrona di casa. Se si portano fiori, meglio scegliere una confezione in vaso, che non necessita la ricerca di un contenitore. In alternativa, le candele profumate sono sempre molto apprezzate, creano una bella atmosfera e restano nel tempo.