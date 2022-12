I film e i programmi in onda su Mediaset durante le vacanze di Natale

I film, i programmi in onda tra dicembre e gennaio durante le feste su tutti i canali Mediaset "Una poltrona per due" Redazione Sorrisi







L'intrattenimento (ma anche l'informazione e l'attualità) di Mediaset non va in vacanza, anzi: la programmazione di tutte le reti offre una grande varietà di film, spettacoli e titoli per tutti.

Canale 5

Prima serata

16 dicembre e 2 gennaio: " Gf Vip "

Alfonso Signorini conduce le puntate speciali, del reality più visto della TV italiana.

24 dicembre: " Il Volo – Natale a Gerusalemme "

Una serata-evento, unica ed emozionante, all’insegna delle magiche voci del Il Volo, trio famoso in tutto il mondo, di scena nella suggestiva cornice della Terra Santa.

25 dicembre: " Il 7 e l'8 "

Commedia brillante del duo comico composto da Ficarra e Picone.

28, 29 dicembre e 4 gennaio: " Sissi 2 "

In prima visione assoluta, la seconda stagione della serie-evento che racconta la vera storia di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach.

31 dicembre: " Capodanno in musica "

Federica Panicucci conduce l’appuntamento che conclude il 2022 da Genova, in Piazza De Ferrari, dove si alternano artisti di primissimo piano, per una serata all’insegna della leggerezza e dell’allegria.

1°gennaio: "Concerto per la pace"

Dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, Federica Panicucci presenta il concerto ricco di grandi artisti italiani e internazionali.

Preserale:

Tutti i giorni: "Caduta libera!"

Il game-show condotto da Gerry Scotti accompagna gli spettatori anche per tutto il periodo natalizio.

Access Prime Time:

Tutti i giorni: "Striscia la notizia"

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci, per tutto il periodo festivo e oltre.

Day Time

Dal 19 dicembre: " Mattino Cinque News "

Francesco Vecchi conduce l’appuntamento con l’informazione Mediaset

24 e 31 dicembre: "Verissimo – Le storie"

Appuntamenti speciali, con le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin durante l’attuale stagione, con tanti contributi inediti.

Italia 1

Prima e seconda serata

venerdì 23 dicembre: “ Mamma ho perso l’aereo ”, “ Casper ”

”, “ ” 24 dicembre: “ Una poltrona per due ”

Non è Vigilia di Natale senza il cult diretto da John Landis, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Una tradizione, amatissima dal pubblico, che si rinnova per il 25esimo anno consecutivo.

domenica 25 dicembre: " Miracolo sulla 34esima strada ", " Jack Frost 2 "

lunedì 26 dicembre: " Trappola di cristallo ", " 58 minuti per morire "

martedì 27 dicembre: " Billy Elliot ", " Noi siamo infinito "

mercoledì 28 dicembre: " L'attimo fuggente ", " I Goonies "

", “ ” giovedì 29 dicembre: " Will Hunting - Genio ribelle ”

venerdì 30 dicembre: " Forrest Gump ", " Il grande Lebowski "

”, “ ” sabato 31 dicembre: “Mrs. Doubtfire", “Animal House”



Day time

Mattina e pomeriggio ricchi di magia dal 23 dicembre:

"Balto"

"Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato"

"Polar Express"

"Fred Claus, un fratello sotto l’albero"

"Ladyhawke"

"Space Jam"

"Paddington"

"Il Gatto con gli stivali"

"La sposa cadavere"

Seconda serata

24 dicembre: " I Blues Brothers "

Cult-assoluto del 1980 diretta da John Landis, interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd

29 dicembre: " I re del calcio 2022 "

Speciale a cura della redazione sportiva Mediaset, sui campioni che con le loro giocate hanno illuminato l’anno che sta per finire, e interviste in esclusiva con Ancelotti, Pioli e Inzaghi

4 e 8 gennaio: "Pressing"

Massimo Callegari e Monica Bertini commentano e analizzano la 16esima e la 17esima giornata di Serie A

Rete 4

Prima serata

20, 27 dicembre e 3, 8 gennaio: " Zona Bianca "

Non si ferma l’approfondimento: Giuseppe Brindisi si occupa di economia, politica e attualità.

21, 28 dicembre e 4 gennaio: " Controcorrente "

In conduzione, si alternano Alessandra Viero e Veronica Gentili.

22 dicembre: " Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio "

In esclusiva assoluta per l’Italia, la serie-evento realizzata da BBC che racconta come mai prima d’ora le meraviglie, i misteri e i pericoli cui sono sottoposte le aree ghiacciate del nostro Pianeta.

25 dicembre: "The Untouchables – Gli intoccabili"

Film-cult diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet, con Sean Connery, Kevin Costner, Andy García e Robert De Niro.

Access Prime Time

Dal 22 dicembre: "Controcorrente"

Anche durante le festività, riflettori accesi sull’attualità. In conduzione Alessandra Viero.

Seconda serata

24 dicembre: "Fabbrica del Sorriso – Una storia speciale"

Per il quarto anno consecutivo, Stella Pende racconta le iniziative speciali promosse da Mediafriends.

Iris

Prima e seconda serata

sabato 24 dicembre: " Contact " e " Il pianeta proibito "

domenica 25 dicembre: " First Man - Il primo uomo " e " Lost in Space - Perduti nello spazio "

lunedì 26 dicembre: " Apollo 13 " e " Il pianeta rosso "

" e " " 31 dicembre (maratona no stop dalle ore 21.00) Dark Lady Night – Serata e notte sensuale e stuzzicante, dedicata alle femme fatale del cinema: "Rivelazioni - Sesso è Potere", "Basic Instinct", "Femme Fatale", "Original Sin", "Velluto Blu"

Italia 2

Prima serata

Dal 24 dicembre: Tremors saga

La serie completa di horror fantascientifici che ha come protagonisti creature mostruose preistoriche, che vivono nel sottosuolo. Il franchise è composto da sette film, una serie televisiva e un videogame: "Tremors", "Tremors 2", "Tremors 3: Back to perfection", "Tremors 4 - La leggenda", "Tremors 5: Bloodlines", "Tremors 6: A cold day in Hell", "Tremors: Shrieker Island"

2 gennaio: "American Dad"

Cartoon-cult firmato Seth MacFarlane, che vede protagonista un’eccentrica famiglia dell'alta borghesia, gli Smith, residente nell’immaginaria Langley Falls, in Virginia, e i loro tre coinquilini.

20

Prima serata

Il signore degli anelli: la saga: come da tradizione la rete ripropone, in edizione integrale, la trilogia diretta da Peter Jackson, basata sull'omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien:

sabato 24 dicembre: "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello"

domenica 25 dicembre: "Il Signore degli Anelli - Le due Torri"

lunedì 26 dicembre: "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re"

31 dicembre: Un capodanno cinese (maratona di film con Jackie Chan dalle 21.00): "Vanguard - Agenti Speciali", "Rise of The Legend", "Mr. Nice Guy", "The Warriors Gate", "True Legend"

Cine34

Prima e seconda serata

sabato 24 dicembre: " Matrimonio a Parigi ", " Vacanze in America "

domenica 25 dicembre: " Viaggi di nozze ", " Selvaggi "

lunedì 26 dicembre: " Matrimonio alle Bahamas ", " Fracchia la belva umana "

", " " 31 dicembre: maratona dalle 21.00 film sul Capodanno: "Febbre da Cavallo - La Mandrakata", "In questo mondo di ladri", "Ho vinto la Lotteria di Capodanno", "Il grande botto", "Festa di Capodanno"

Focus

Prima serata

23 dicembre: " Pendente e indistruttibile: storia e segreti della torre di Pisa "

La storia della progettazione e della costruzione della Torre di Pisa

24 dicembre: " Kalahari – Collaborare per sopravvivere "

Un suggestivo viaggio in uno degli habitat più ostili ed estremi del Pianeta, per scoprire come gli animali si aiutino vicendevolmente per aumentare le rispettive chance di sopravvivenza.

25 dicembre: " Le città perdute della Bibbia "

Un appassionante viaggio tra i siti archeologici dell'antico Iraq, luogo di alcune delle più grandi storie della Bibbia.

26 dicembre: " Secret in the jungle – Strane scoperte nel profondo della giungla "

In anteprima, due puntate di una delle novità di Focus per il 2023: satelliti e droni curiosano tra foreste e giungle del Pianeta in cerca di stranezze meritevoli di approfondimento.

31 dicembre: " Miti dell'umanità – I sette enigmi più grandi "

Un documentario in prima visione assoluta, a seguire quattro ore dedicate a miti e leggende, come dall’Uomo Falena, il Diluvio Universale, fino ai più famosi avvistamenti di UFO.

1° gennaio: " Impronte dall'era glaciale "

Nel White Sands National Park, in New Mexico, sono state rinvenute grandi quantità di “orme fossili” di umani e animali preistorici, di cui fino a qualche anno ignoravamo l’esistenza.

2, 9 e 16 gennaio: "Pozioni, incantesimi, farmaci – La medicina del mondo antico"

Il nuovo programma di Laura Pepe è un viaggio alla scoperta del sapere medico degli antichi romani: come facevano le diagnosi, come operavano, come curavano le malattie più gravi, ma anche quali erano gli intrecci tra medicina, religione, credenze popolari e pratica erboristica.

La5

Prima serata

Ogni giorno è Natale! Una delle rassegne più amate della rete.

"Ritorno ad Aurora: un Natale speciale"

"Un Natale da corgi"

"Miracoli a Natale"

"La magia del Natale"

Twentyseven

