I film e le serie tv in arrivo prossimamente su Paramount+

I titoli italiani e internazionali disponibili dal 15 settembre in Italia "Tulsa King" Credit: © Paramount+ Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È sbarcata anche in Italia Paramount+, il nuovo servizio streaming disponibile dal 15 settembre. Nell’offerta di lancio si promettono oltre 8.000 ore di intrattenimento e il catalogo appare già molto ricco, anche di novità italiane e internazionali, tra serie tv, film e produzioni originali.

Non manca la sezione dedicata ai film blockbuster, che annovera titoli nuovi e classici, da "Top Gun: Maverick" e "Scream 5" a "Grease" e "Il Padrino", ma anche "Star Trek", "Transformers" e molti altri. Prova della forza del legame tra Paramount+ e l’Italia sono anche alcuni titoli di cartoni animati per adulti: le nuove edizioni di "Beavis and Butt-Head" e "South Park", avranno un “tocco” italiano, grazie alla voce degli autori comici e degli stand-up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, e di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ecco, nel dettaglio, i contenuti disponibili e in arrivo di film e serie tv per il pubblico italiano del servizio streaming di Paramount+.

I titoli italiani di Paramount+

" Francesco il Cantico " – show Original disponibile dal 15 settembre

Roberto Benigni è il mattatore di uno spettacolo che si preannuncia «una lettura immersiva di uno dei testi più iconici dedicati all'amore».

" – show Original disponibile dal 15 settembre Roberto Benigni è il mattatore di uno spettacolo che si preannuncia «una lettura immersiva di uno dei testi più iconici dedicati all'amore». " Circeo " – serie Original disponibile dal 15 settembre

La serie ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975, il delitto del Circeo, quando Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vennero sequestrate, violentate e torturate da Angelo Izzo e altri due giovani. Nella serie Greta Scarano interpreta Teresa Capogrossi, che difende la sopravvissuta Donatella (l’attrice Ambrosia Caldarelli).

" – serie Original disponibile dal 15 settembre La serie ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975, il delitto del Circeo, quando Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vennero sequestrate, violentate e torturate da Angelo Izzo e altri due giovani. Nella serie Greta Scarano interpreta Teresa Capogrossi, che difende la sopravvissuta Donatella (l’attrice Ambrosia Caldarelli). " Quattordici giorni " – film Original disponibile a fine settembre

Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi sono i protagonisti di questo film diretto da Ivan Cotroneo e scritto dallo stesso Cotroneo con Monica Rametta, che segue una coppia in crisi costretta alla clausura durante il lockdown.

" – film Original disponibile a fine settembre Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi sono i protagonisti di questo film diretto da Ivan Cotroneo e scritto dallo stesso Cotroneo con Monica Rametta, che segue una coppia in crisi costretta alla clausura durante il lockdown. " Corpo libero "– serie Original disponibile a fine ottobre

La serie, teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini.

"– serie Original disponibile a fine ottobre La serie, teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini. " Ti mangio il cuore " – film Original disponibile da gennaio 2023 (dopo l’uscita al cinema dal 22 settembre)

Il film di Pippo Mezzapesa, che segna il debutto di Elodie come attrice, è stato presentato alla 79°esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia pugliese.

" – film Original disponibile da gennaio 2023 (dopo l’uscita al cinema dal 22 settembre) Il film di Pippo Mezzapesa, che segna il debutto di Elodie come attrice, è stato presentato alla 79°esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia pugliese. " Miss Fallaci " – serie Original in arrivo nel 2023

Serie biografica dedicata a una delle più controverse icone del giornalismo italiano e internazionale: Oriana Fallaci.

" – serie Original in arrivo nel 2023 Serie biografica dedicata a una delle più controverse icone del giornalismo italiano e internazionale: Oriana Fallaci. "Vita da Carlo" – seconda stagione in arrivo nel 2023

Passa su Paramount+ la produzione della seconda stagione della serie semi-autobiografica del regista e attore Carlo Verdone.

I titoli internazionali di Paramount+