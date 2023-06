I funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano

I funerali di stato nel Duomo di Milano si svolgono il 14 giugno alla presenza delle più alte cariche istituzionali I funerali di Silvio Berlusconi in Piazza Duomo a Milano Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Silvio Berlusconi è venuto a mancare lunedì e i funerali di stato prendono il via alle 15.00 del 14 giugno, nel Duomo di Milano che ha aperto le sue porte alle 13.40. Presenti le più alte cariche dello Stato, compresi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la giornata è stato proclamato anche il lutto nazionale.

La preparazione di piazza Duomo ai funerali di stato

In sole 48 ore sono state messe in campo per l'occasione imponenti misure di sicurezza, la piazza è stata chiusa e transennata per contenere il pubblico al di fuori del sagrato, costellato di corone di fiori.

All'interno della cattedrale è prevista una capienza di 2.300 persone, mentre in piazza Duomo sono attese circa diecimila persone (gli ingressi sono contingentati). Ai lati della piazza sono stati posizionati due maxischermi per chi vorrà seguire la cerimonia. In piazza sono presenti molte postazioni televisive, con giornalisti da tutto il mondo e un palco da cui sta trasmettendo Canale 5 proprio davanti alla statua di Vittorio Emanuele II.