I Måneskin il 9 luglio 2022 in concerto al Circo Massimo

La band conquista un enorme traguardo: una data nel luogo riservato ai grandi nomi del pop rock Alessandro Alicandri







Che la carriera dei Maneskin stesse spiccando il volo era già sotto gli occhi di tutti ma che tutto quel successo internazionale avesse delle ripercussioni importanti anche in Italia rende tutto il fenomeno ancora più affascinante: Damiano, Victoria, Thomas e Ethan non ci abbandonano. I ragazzi, dopo il cambio di management, hanno annunciato un importante concerto. In coda al loro primo tour nel palazzetti italiani (tutto sold out) chiuderanno il prossimo 9 luglio con un maxi evento al Circo Massimo di Roma, una delle location più importanti della città e d'Italia. Lì si sono esibiti storicamente i più grandi nomi del rock e del pop. Con i suoi 85 mila metri quadri può ospitare centinaia di migliaia di persone. L'annuncio è arrivato contestualmente alla consegna della Lupa Capitolina data dalla città di Roma alle figure di spicco dell'arte e della cultura (anche scientifica) che passano o risiedono nella città.

Le date italiane (tutte sold out)

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona