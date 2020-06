I ME CONTRO TE rispondono a tutte le nostre domande

02 Giugno 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Luì e Sofì sono gli idoli dei bambini su YouTube, i loro video sono visti milioni di volte e ora sono i protagonisti della copertina di Sorrisi n. 22, ma non solo. Hanno voluto rispondere anche a tutte le nostre domande con un nuovissimo video esclusivo, girato soltanto per Sorrisi.



E se volete conoscerli davvero fino in fondo, correte in edicola a comprare TV Sorrisi e Canzoni, in una bellissima intervista esclusiva potrete scoprire tutto, ma proprio tutto, sui ME CONTRO TE.