I Negramaro e gli Azzurri alla festa per la vittoria degli Europei. Il video

Un concerto speciale insieme alla squadra italiana vincitrice di Euro 2020

Grande festa azzurra, la sera del 12 luglio all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Capitale, si è svolta la cena celebrativa della Nazionale insieme ai Negramaro che sono stati invitati a esibirsi in un concerto speciale per celebrare la squadra che ha appena vinto gli Europei.

A margine della cena, la band ha festeggiato la squadra con un concerto unplugged in cui anche i giocatori hanno cantato insieme a Giuliano Sangiorgi alcuni grandi successi della band come “Estate”, “Nuvole e lenzuola”, “Meraviglioso” e “Un amore così grande”. Vero mattatore tra gli azzurri è stato Ciro Immobile che ha duettato con Sangiorgi sulle note di “Meraviglioso” e “Napule è”.

Emozioni a non finire quando tutta la squadra e la band, con Edoardo Bennato in collegamento, hanno intonato "Un'estate italiana" (Notti magiche). Potete gustarvi 3 splendidi minuti alla fine del video in apertura.