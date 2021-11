I nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Now dal 3 novembre

I nuovi film, le nuove serie e i titoli da vedere in streaming anche su RaiPlay, Discovery+, Infinity+ e StarzPlay Narcos: Messico Redazione Sorrisi







Netflix

Narcos: Messico 3 - dal 5 novembre

The harder they fall - dal 3 novembre

Yara - dal 5 novembre

Spontaneous - dal 2 novembre

In un originale mix di commedia romantica e horror, due adolescenti si innamorano mentre i loro compagni di scuola iniziano a... esplodere.

Baxter - dal 3 novembre

Star e narratore di questo curioso film francese dall’umorismo caustico è Baxter, un bull terrier che passa da un padrone all’altro.

Love hard - dal 5 novembre

Nina Dobrev (la Elena di “The vampire diaries”) è una scrittrice che scopre di essere stata ingannata da un uomo conosciuto su una app.

The club - dal 5 novembre

Protagonista della nuova serie turca, ambientata nella Istanbul degli Anni 50, è una donna dal passato oscuro che lavora in un night club.

Big mouth 5 - dal 5 novembre

Ecco la quinta stagione della serie animata che racconta l’ingresso nell’adolescenza senza peli sulla lingua, anche nei suoi dettagli più sgradevoli. Sconsigliata ai più piccoli!

I titoli più visti su Netflix questa settimana

Squid Game - Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è mortale. Army of Thieves - In questo prequel di "Army of the Dead", una donna misteriosa recluta il bancario Dieter per aiutare la sua squadra a scassinare tre leggendarie casseforti in Europa. Dynasty - I Carrington e i Colby si contendono il controllo delle loro fortune e dei figli in questa moderna versione della classica soap da prima serata. You - Un ragazzo pericolosamente affascinante e profondamente ossessivo ricorre a misure estreme per entrare nelle vite delle persone che lo attraggono. Locke & Key - Dopo l'omicidio del padre tre fratelli vanno a vivere con la madre nella casa degli antenati paterni, scoprendo segreti e chiavi magiche che sbloccano poteri speciali.

Prime Video

Vita da Carlo - dal 5 novembre

A man named Scott - dal 5 novembre

Un appuntamento da segnare per tutti gli amanti della musica hip hop: il docufilm di Robert Alexander esplora la vita e l’arte del rapper Kid Cudi.

Il visionario mondo di Louis Wain - dal 5 novembre

Benedict Cumberbatch interpreta Louis Wain, artista realmente esistito celebre per i suoi dipinti che raffiguravano quasi sempre dei gatti dai grandi occhi.

Disney+

What we do in the shadows - dal 3 novembre

The premise - Questioni morali - dal 3 novembre

Ogni episodio di questa serie è una storia autoconclusiva che affronta, attraverso le vicende di un personaggio, un dilemma etico.

Underwater - dal 5 novembre

Kristen Stewart è la star di un film in cui l’equipaggio di una piattaforma mineraria incontra strane creature sul fondo del mare.

Apple TV+

Dr. Brain - dal 4 novembre

Dopo il grande successo di “Squid game”, anche Apple Tv+ pesca tra le produzioni della Corea del Sud e sceglie una serie girata dal regista Kim Jee-woon. Sewon (Lee Sun-Kyun, già in “Parasite”) è un neuroscienziato colpito da un lutto che cerca di usare la scienza per comunicare con i morti.

Discovery+

Wild teens - Contadini in erba - dal 3 novembre

In sei puntate, 12 ragazzi un po’ viziati provano la dura vita dei contadini. A guidarli c’è il fattore Andrea Gherpelli con Adriana Busi, responsabile degli animali, ed Emidio Dellepiane che si occupa di aia e cucina.

Spice Girls: how girl power changed the world - dal 6 novembre

Una docuserie in tre parti racconta il femminismo contemporaneo partito dalla musica delle cinque Spice Girls.

Now

Tell me a story - dal 31 ottobre

Ha appena preso il via su Now questa serie antologica (ogni stagione racconta una storia a sé) creata da Kevin Williamson (papà di “Dawson’s Creek”) che reinventa le fiabe classiche nello stile di un thriller contemporaneo. La prima stagione si ispira infatti a “Hänsel e Gretel” e “Cappuccetto Rosso”.

The victim - dal 31ottobre

Per chi preferisce il genere poliziesco, anche questa serie scozzese targata Bbc promette brividi. Una donna pubblica sul web le generalità dell’uomo che tanti anni prima, ancora minorenne, avrebbe ucciso suo figlio. L’uomo, che nel frattempo si è rifatto una vita, si sente perseguitato. Un detective vuole capirci di più.

RaiPlay

Stalk - dall’8 novembre

Arrivano su RaiPlay i nuovi episodi della serie francese che vanno a formare la seconda stagione. Lux ha smesso di spiare i compagni di scuola e tutto sembra filare liscio, ma all’improvviso viene minacciato da un nuovo stalker che si fa chiamare il “Duca bianco”.

TimVision

D.ssa Giordy - dal 3 novembre

Chapelwaite - dal 26 ottobre

Questa miniserie di dieci episodi tratta dal racconto “Jerusalem’s lot” di Stephen King è appena arrivata su TimVision: il capitano Charles Boone (Adrien Brody) si trasferisce con i suoi tre figli a Preacher’s Corners, nel Maine, in una casa di famiglia. La dimora ha però una maledizione, che si rivela ai nuovi abitanti con visioni cui devono porre fine...

La playlist

Invasion su Apple Tv+ ha rilanciato la moda della minaccia in arrivo da altri pianeti. Come in queste serie...

War of the worlds - Dal romanzo di H. G. Wells, “papà” di tutte le invasioni aliene, una serie con Gabriel Byrne. Due stagioni su Disney+ .

- Dal romanzo di H. G. Wells, “papà” di tutte le invasioni aliene, una serie con Gabriel Byrne. Due stagioni su . Roswell, New Mexico - Nuova versione del telefilm “Roswell” degli Anni 90, sempre ambientato nella misteriosa cittadina americana. Sono due stagioni e si vedono su Infinity+ .

- Nuova versione del telefilm “Roswell” degli Anni 90, sempre ambientato nella misteriosa cittadina americana. Sono due stagioni e si vedono su . Colony - In questa serie ci ritroviamo dopo l’invasione, con la nostra Terra ormai colonizzata. La star è il Josh Holloway di “Lost”. Tre stagioni su Netflix .

- In questa serie ci ritroviamo dopo l’invasione, con la nostra Terra ormai colonizzata. La star è il Josh Holloway di “Lost”. Tre stagioni su . Defiance - A 30 anni dall’arrivo degli alieni il pianeta è irriconoscibile. Ma c’è una speranza... Tre stagioni su Prime Video .

- A 30 anni dall’arrivo degli alieni il pianeta è irriconoscibile. Ma c’è una speranza... Tre stagioni su . Doctor Who - Il mitico “Dottore” non è una minaccia per la Terra, ma di invasioni aliene ne ha sventate numerose! Tutte le 12 stagioni prodotte dal 2005 sono su TimVision, le prime 10 anche su Prime Video.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme

Netflix

Annabelle 3 - Terzo capitolo della saga sull’inquietante bambola.

- Terzo capitolo della saga sull’inquietante bambola. La cena di Natale - Film romantico con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti.

- Film romantico con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Il piccolo guastafeste - Commedia sudafricana su un musicista scapestrato.

- Commedia sudafricana su un musicista scapestrato. Daybreakers - Ethan Hawke è un vampiro che fa la guerra ai suoi simili.

- Ethan Hawke è un vampiro che fa la guerra ai suoi simili. L’enigma del ciondolo - Una casalinga appassionata di gialli inizia a indagare...

Prime Video

Anni da cane - Film italiano su una ragazzina convinta di essere... anziana.

- Film italiano su una ragazzina convinta di essere... anziana. Billionaire Boys Club - Alcuni ricchi ragazzi degli Anni 80 vogliono diventare dei truffatori.

- Alcuni ricchi ragazzi degli Anni 80 vogliono diventare dei truffatori. Anche se il mondo finisse domani - Bel film animato giapponese sugli universi paralleli.

- Bel film animato giapponese sugli universi paralleli. Mr. Holmes - Ian McKellen è un grande Sherlock Holmes in pensione.

- Ian McKellen è un grande Sherlock Holmes in pensione. Macbeth - La tragedia di Shakespeare rivisitata da Marion Cotillard e Michael Fassbender.

- La tragedia di Shakespeare rivisitata da Marion Cotillard e Michael Fassbender. The Butler - Storia vera del maggiordomo della Casa Bianca...

Disney+