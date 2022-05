I nuovi film e serie tv italiane di Netflix

Venerdì 6 maggio a Roma è stata inaugurata la sede italiana di Netflix e per l'occasione sono stati presentati tutti i titoli che vedremo nei prossimi mesi Reed Hastings, fondatore e CEO di Netflix Matteo Valsecchi







Venerdì 6 maggio a Roma è stata ufficialmente inaugurata la sede italiana di Netflix e per l'occasione sono stati presentati tutti i titoli, film e serie tv, che vedremo nei prossimi mesi.

Partiamo dai film: Alessandro Gassmann debutta in streaming con “Il mio nome è vendetta”, action movie in cui: «Mi troverò a dover uccidere un sacco di persone» racconta l'attore. «È proprio un super film di azione in cui mi sono divertito come un matto».

Isabella Ferrari sarà, invece, protagonista di due titoli: “Sotto il sole di Amalfi”, sequel di “Sotto il cielo di Riccione” e di “Rapiniamo il Duce”, dove affiancherà Pietro Castellitto, Filippo Timi, Maccio Capatonda e Matilda De Angelis. Altri due film in lista sono “Love & Gelato” e “Per lanciarsi dalle stelle”.

Per quanto riguarda le serie tv, partiamo dalla novità: “Odio il Natale” di cui sarà protagonista Pilar Fogliati. Mentre “Skam” arriverà alla quinta stagione, sono confermati i già annunciati “Lidia Poet” con Matilda De Angelis, “La vita bugiarda degli adulti” con Valeria Golino, “Tutto chiede salvezza” con Federico Cesari, “Di4ari” e “Briganti”.

Per quanto riguarda, invece, nei progetti in scrittura: una serie ambientata nel milanese sulla più grande truffa al Lotto intitolata “Lotto gang”. Altra serie tv è “Inganno”, una storia sentimentale di una donna matura che si innamora di un ragazzo con la sceneggiatura della scrittrice Teresa Ciabatti.

Ma non è tutto. A queste si aggiungono il nuovo cartone animato a episodi firmato da Zerocalcare, che torna dopo il successo di “Strappare lungo i bordi”, e la trasposizione seriale del “Gattopardo” diretto da Tom Shankland, già regista di “The Serpent”.

Sul fronte non fiction, arriva “Summer job” con Matilde Gioli: la storia di un gruppo di ragazzi che arrivano in Messico convinti di partecipare a uno semplice reality, ma poi si troveranno a dover lavorare. Poi ci sarà una docuserie in quattro puntate sulla vicenda di Alex Schwazer, l'ex marciatore squalificato per doping. Quindi prevista anche una docuserie su Wanna Marchi, in cui viene ricostruita, in modo non giudicante, la storia della controversa ex regina delle televendite.