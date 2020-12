I preferiti di Sorrisi del 2020

31 Dicembre 2020 | 8:31 di Redazione Sorrisi

Com’è ormai tradizione anche per il 2020 noi di Sorrisi ci siamo ritrovati (a distanza!) per votare i nostri beniamini. Per la tv svettano due programmi di successo, “The Voice Senior” (che batte di poco Sanremo) e “Doc - Nelle tue mani” (che invece non ha rivali) mentre tra le serie si impone lo streaming grazie a Netflix e a “La regina degli scacchi”, che trionfa lasciando a distanza i rivali. Plebiscito anche per “Fai rumore” di Diodato come Canzone italiana del 2020 mentre tra le straniere Bruce Springsteen supera di un soffio Dua Lipa. “Tolo Tolo” di Checco Zalone vince come Film dell’anno, battendo “L’isola delle rose” di Netflix. Personaggio rivelazione, a furor di popolo, è il comico Valerio Lundini grazie alla sua “Pezza” in onda su Raidue.

• Programma tv dell’anno - "The voice senior"

• Fiction italiana dell’anno - "Doc - nelle tue mani"



• Rivelazione dell’anno - Valerio Lundini

• Canzone straniera dell’anno - Bruce springsteen "Letter to you"

• Film dell’anno - Tolo tolo

• Serie straniera dell’anno - "La regina degli scacchi"

• Canzone italiana dell’anno - Diodato "Fai rumore"