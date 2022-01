I preziosi Consigli di Monica Leofreddi

Martedì 11 gennaio in edicola trovate “Consigli” (a soli 2 euro compreso il prezzo di Sorrisi) Monica Leofreddi Redazione Sorrisi







Martedì 11 gennaio in edicola trovate “Consigli” (a soli 2 euro compreso il prezzo di Sorrisi). Protagonista di questo numero è Monica Leofreddi, che vediamo in tv come ospite fissa di Milo Infante in “Ore 14” su Raidue, la striscia di attualità dedicata a cronaca e approfondimento sociale.

Come fa nel suo canale su YouTube “Monica sul web”, ci dà tanti suggerimenti utili, dal giardinaggio alla personalizzazione dei mobili, dalla cura della pelle all’uncinetto, fino alla dieta giusta e non eccessiva (ideale in questo periodo di post festività).

Nell’intervista ci racconta anche come lavare i maglioni senza infeltrirli e rivela che il suo negozio preferito è... la ferramenta! Nel numero di “Consigli” troverete poi come sempre tante pagine ricche di idee per la casa, la cucina, il beauty, il giardinaggio, gli animali da compagnia e molto altro.