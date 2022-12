I programmi che vedremo in tv nel 2023

Il nuovo anno tra sorprese ed emozioni Maria De Filippi Redazione Sorrisi







A cura di Francesco Chignola. Testi di Giusy Cascio, Solange Savagnone, Stefania Zizzari

Dai programmi firmati da Maria De Filippi, come "Amici" e "C'è posta per te", alle sfide de "L'isola dei famosi" e del "Gf Vip", il nuovo programma di Alessia Marcuzzi "Boomerissima". Non mancano "Il cantante mascherato", "Stasera tutto è possibile", il Festival di Sanremo e l'Eurovision.

Amici

I ragazzi della scuola di Maria sognano di partecipare al serale

Canale 5 in primavera

Il percorso che porterà alla finale della 22a edizione di “Amici” è iniziato a settembre su Canale 5 con la formazione della classe di canto e danza. Adesso i ragazzi di Maria De Filippi passano le giornate tra lezioni, prove e sfide per meritarsi l’accesso all’ambita fase serale del programma, che parte in primavera. Intanto continua il daytime dello show, la domenica pomeriggio.

C'è posta per te

Il sabato è fatto da tante storie speciali

Canale 5 dal 7 gennaio

Ci si emoziona sempre nell’appuntamento di sabato sera su Canale 5 con il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, e al via il 7 gennaio con la 26a edizione. Affascinano le storie delle persone comuni che hanno chiesto l’aiuto della redazione del programma per ritrovare una persona cara, riavvicinarsi a qualcuno o riconquistare il cuore della persona amata. Tanti i vip ospiti, per far felici i destinatari delle sorprese: tra gli altri, Massimo Ranieri e Charlize Theron.

73° festival di sanremo

22 Big e 6 giovani sul palco dell'Ariston

Rai1 dal 7 all'11 febbraio

Con il direttore artistico Amadeus condurranno Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. In gara 28 Artisti: Ariete, Articolo 31, Anna Oxa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elodie, Gianluca Grignani, Giorgia, I Cugini di Campagna, Lazza, LDA, Leo Gassmann, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Modà, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rosa Chemical, Tananai, Ultimo e i sei vincitori di “Sanremo Giovani”.

Boomerissima

Alessia Marcuzzi in Rai

Rai2 dal 10 gennaio

Debutta il 10 gennaio su Raidue Alessia Marcuzzi con “Boomerissima”: un varietà che mette a confronto le generazioni. Il nuovo show racconta i personaggi, la musica, la tv, i film, gli spot e le mode degli Anni 70, 80, 90 e 2000 paragonandoli al presente. Per scoprire se si stava meglio (o peggio) prima... oppure oggi.

Felicissima sera

Risate garantite con Pio e Amedeo

Canale 5, prossimamente

Dopo le tre puntate-evento del 2021, i comici Pio D’Antini e Amedeo Grieco stanno preparando la seconda edizione del loro varietà su Canale 5. Il mix? Leggerezza, musica dal vivo, ospiti di spicco e momenti di irriverente ironia su temi di stretta attualità.

Avanti un altro!

Bonolis, Laurenti e il buffo salottino

Canale 5 dal 9 gennaio

Torna a gennaio la premiata ditta Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel quiz preserale di Canale 5 “Avanti un altro!”, popolato dai bizzarri personaggi del Salottino. E Bonolis ha annunciato a Sorrisi che a marzo rifarà un altro suo classico show: “Ciao Darwin”.

Michelle Impossible & friends

Viva la Hunziker!

Canale 5, prossimamente

“Michelle Impossible” era nato per celebrare la strepitosa carriera di Michelle Hunziker. L’esperimento, riuscitissimo in due puntate a febbraio 2022, si ripete nel 2023 con “Michelle Impossible & friends”: un varietà ricco di star tra musica, canto e ballo.

Grande Fratello Vip

Nel frattempo il "Grande Fratello Vip" continua

Canale 5 fino a marzo

Condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, il “GF Vip” ha due appuntamenti settimanali il lunedì e il giovedì (siamo stati nel backstage). Nelle intenzioni della rete, questa edizione durerà almeno fino alla fine di marzo: la più lunga di sempre.

L'isola dei famosi

Ilary mette in riga i naufraghi

Canale 5, prossimamente

Si scaldano i motori per la diciassettesima edizione dell’avventuroso reality di Canale 5 dove i famosi cercano di sopravvivere nella natura selvaggia. Ancora in via di definizione il cast dei naufraghi, ma è certo che, per la terza volta, sarà Ilary Blasi a condurre lo show dallo studio, collegandosi con i concorrenti tra una prova di resistenza e l’altra.

La tv dei 100 e uno

Piero Chiambretti non finisce di innovare

Canale 5 da fine gennaio

Dopo le esperienze di "CR4 - La repubblica delle donne” e di “Tiki Taka”, Piero Chiambretti è pronto a fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5 con il nuovo show in tre puntate “La tv dei 100 e uno”. I 100 in questione del titolo sono bambini che interagiranno simpaticamente con il conduttore fra tante sorprese. Chiambretti con la sua consueta verve e l’irriverente ironia presenterà piccoli talenti e ospiti.

Tali e quali e Tale e quale Sanremo

Imitatori (vip e non solo) alla corte di re Carlo...Conti

Rai1 dal 7 gennaio

Lo show di Carlo Conti ogni sabato sera, per cinque puntate, darà spazio a 11 imitatori sconosciuti, che gareggeranno tra le incursioni di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Ma l’impegno di Conti con il suo format prosegue: il 18 e il 25 febbraio condurrà “Tale e quale Sanremo”, di nuovo in versione “vip”, dedicato al Festival.

Benedetta primavera

Loretta Goggi torna in tv con un programma tutto suo

Rai1 in primavera

A oltre 30 anni da “Via Teulada 66”, la “regina” della giuria di “Tale e quale show” torna da protagonista con un programma tutto suo, un “one woman show” dove Loretta Goggi farà tesoro della sua grande esperienza artistica. Nei quattro appuntamenti, Loretta accoglierà tanti ospiti tra cui giovani talenti, colleghi e amici con cui ha condiviso il palco nella sua lunga e meravigliosa carriera.

Il cantante mascherato

Il "misterioso" varietà di Milly Carlucci

Rai1 dal 18 marzo

Milly Carlucci conduce la quarta edizione del suo “misterioso” show. Nelle sei puntate, in onda sempre dall’Auditorium del Foro Italico, si sfideranno 12 nuove e sfavillanti maschere. Nascosti al loro interno, altrettanti personaggi famosi del mondo della musica, del cinema e della televisione. In giuria sono confermati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e (forse) Caterina Balivo. Tra le novità, il “Mascherato per una notte”: ogni puntata un ospite speciale.

Stasera tutto è possibile

De Martino ci fa divertire assieme ai suoi folli ospiti

Rai2 dal 13 febbraio

Arrivano su Raidue i nuovi appuntamenti pieni di risate in compagnia di Stefano De Martino e dei suoi “folli” ospiti, pronti a scatenarsi nei giochi più divertenti, primo fra tutti “La stanza inclinata”. Saranno otto le nuove puntate, più una nona che proporrà “il meglio di”. Accanto al conduttore tornano Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Back to school

Federica Panicucci passa al timone

Italia 1 in primavera

Torna in primavera il format di Italia 1 che mette i vip alla prova: riusciranno a passare l’esame di quinta elementare? Ad accompagnarli in questa missione si alternano insegnanti dai 6 agli 11 anni, che si riveleranno prof di tutto rispetto! Nella seconda edizione, al timone dello show al posto di Nicola Savino c’è Federica Panicucci.

Ci vuole un fiore

Con Gabbani in difesa dell'ambiente

Rai1 dal 14 aprile

Il programma condotto da Francesco Gabbani aveva esordito ad aprile con una puntata, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla salute del pianeta. Il 14 e il 21 aprile Gabbani torna con una edizione più corposa (sono due appuntamenti), con tanti ospiti e più “show”, ma sempre con una missione “green”.

The voice senior e The voice kids

Dalla Clerici si sfidano gli Over 60 e poi toccherà ai bambini

Rai1 dal 13 gennaio

Antonella Clerici torna a condurre il talent dedicato alle voci italiane over 60. Lo show, che prevede sette puntate, parte il 13 gennaio in prima serata su Raiuno. In questa terza edizione al posto di Orietta Berti in giuria ci saranno Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, che si aggiungono ai coach “veterani” confermati: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma Antonella ha in serbo una sorpresa: dopo i “senior”, il 4 e l’11 marzo condurrà “The Voice kids”, dove saranno i giovani tra i 7 e i 14 anni a sfidarsi

Temptation Island

Che estate infuocata a Temptation Island!

In estate

Oltre al “GF Vip” e a “L’isola”, i fan dei reality aspettano che riparta “Temptation Island”. Il seguitissimo show delle coppie che si mettono in gioco in un viaggio tra i sentimenti l’anno scorso aveva saltato una stagione. Ma tornerà nell’estate del 2023, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, come annunciato dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi a novembre.

Lo show dei record

Un classico da Guinnes condotto da Gerry Scotti

Canale 5 da febbraio

Ai ranghi di partenza tutti i campioni di imprese folli e geniali. Li presenta Gerry Scotti da febbraio per 10 puntate la domenica sera su Canale 5. Per le prove del Guinness World Records fatte in esterna, in collegamento dall’Autodromo di Monza c’è Umberto Pellizzari.

Eurovision Song Contest

Il mondo guarda la gara

Rai1 13 maggio

L’Eurovision è la gara canora più seguita al mondo. L’Ucraina, Paese vincitore nel 2022, è in guerra e non potrà ospitare la prossima edizione. L’evento si terrà a Liverpool, nel Regno Unito, il 9, l’11 e il 13 maggio per la finale. Il commento tv italiano è affidato ancora una volta a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Freedom oltre il confine

Super Giacobbo!

Italia1, prossimamente

Il maestro della divulgazione Roberto Giacobbo riesce sempre a stupirci... Sta preparando 13 nuove puntate in prima serata su Italia 1 e, grazie a un viaggio memorabile fatto in Egitto, svelerà cose mai viste prima sulla terra dei Faraoni.

Pechino Express

Arriva la decima edizione

Sky Uno, prossimamente

Confermato per il secondo anno su Sky Uno con la conduzione di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, il reality che appassiona chi ama l’avventura vedrà sfidarsi nove agguerritissime coppie. Un rocambolesco viaggio in Asia, tra India, Borneo malese e Cambogia.

