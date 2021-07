I programmi della Rai per l’autunno 2021

Sarà una stagione televisiva con tante conferme e qualche novità, quella annunciata alla presentazione dei palinsesti della Rai Amadeus e Alessandro Cattelan Stefania Zizzari







Due trasmissioni inedite per Amadeus

Sono due le novità che Amadeus porta su Raiuno nella nuova stagione. La prima è Arena 60-70-80, lo show in onda sabato 2 e sabato 9 ottobre. Due serate dall’Arena di Verona, con la grande musica degli Anni 60, 70 e 80, e tanti ospiti. Un viaggio nella memoria, con Amadeus anche in veste di deejay. L’altra novità per il conduttore è subito dopo il Tg1: dal 13 settembre riprende il tradizionale timone di “Soliti ignoti”, ma il programma verrà sostituito, a partire da gennaio 2022, da Affari tuoi family, una versione inedita del quiz, che vede come concorrenti i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo di amici.

Un esordio “eccellente” per Alessandro Cattelan

Si chiama Da grande, sarà in onda il 18 e il 25 settembre in prima serata su Raiuno ed è lo show che fa debuttare Alessandro Cattelan sulla rete ammiraglia della Rai. «Saranno due serate in diretta con risate, canti, balli, travestimenti, ospiti (tra questi, Luca Argentero, ndr), monologhi e punti di vista su questo complicato ma affascinante periodo che stiamo vivendo, nello stile che qualcuno ha ormai imparato a conoscere e qualcun altro spero avrà il piacere di scoprire!» commenta il conduttore. «Sono gasato a mille e anche un po’ terrorizzato: gli stati d’animo migliori quando si comincia qualcosa di nuovo».

L’ammiraglia fra tradizione e (un po’ di) innovazione

Per il resto, tutti confermati i grandi show, da Tale e quale show con Carlo Conti che parte venerdì 17 settembre, a Ballando con le stelle, la corazzata super collaudata di Milly Carlucci, in onda dal 16 ottobre.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo invece, l’unica cosa certa è per ora la data: tornerà alla sua collocazione tradizionale, la prima settimana di febbraio, ma su conduzione e direzione artistica ancora un nome non è stato individuato. Amadeus, conduttore delle due passate edizioni, aveva smentito di voler continuare per un terzo anno. «In questi mesi però ci siamo parlati» svela il direttore di Raiuno, Stefano Coletta. «Non posso dire che ci sia stato un netto ripensamento, ma stiamo dialogando rispetto a Sanremo e ad altri eventi». Si apre dunque uno spiraglio per “l’Ama-ter”? Vedremo.

L’altro grande evento musicale della prossima stagione televisiva sarà l’Eurovision Song Contest, che la Rai sta cominciando a organizzare. Al momento si tratta di individuare la città che lo ospiterà. Quanto alla conduzione: «Sarebbe fisiologico mettere insieme Sanremo e l’Eurovision» prosegue Coletta «ma essendo due eventi così vicini, sarebbe meglio una diversificazione». Il conduttore, dunque, non sarà lo stesso.

Tornando alle certezze di Raiuno, Antonella Clerici ripropone tutti e due i suoi programmi: È sempre mezzogiorno! nel daytime e The Voice Senior in prima serata, con i suoi protagonisti over 60 ricchi di talento e di storie straordinarie da raccontare. Una novità è la collocazione dello speciale Stanotte a Napoli di Alberto Angela il giorno di Natale, sabato 25 dicembre, mentre il suo Meraviglie sarà in onda a gennaio. L’appuntamento con Roberto Bolle e il suo Danza con me slitta a dopo il Festival di Sanremo.

Confermato tutto il daytime, tra gli altri Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La vita in diretta con Alberto Matano. Dal 19 settembre Mara Venier riprende la sua maratona al timone di Domenica in, che avrà, oltre alle sue interviste con personaggi noti, anche dei momenti dedicati alle persone comuni, con storie speciali da condividere.

Buon compleanno Raidue

La seconda rete compie 60 anni in autunno e per questa occasione sarà Stefano De Martino a presentare il 4 novembre I miei primi sessanta anni, una serata speciale per celebrare questa importante ricorrenza, con la parteci-pazione di personaggi che sono stati i protagonisti di questi decenni e il ricordo dei programmi più belli andati in onda. L’inossidabile I fatti vostri arrivato al 31º anno di vita, torna con un cambio di timone: non ci sarà più Giancarlo Magalli e al suo posto subentra Anna Falchi, accanto a Salvo Sottile. Confermato Detto fatto con Bianca Guaccero mentre Magalli si sposta alle 17.10 per condurre Una parola di troppo, un quiz sulla lingua italiana. Il sabato mattina viene riproposto un marchio storico della tv scientifica: Check-up. Si parte, per ora, con una sperimentazione di 12 puntate.

Tra le novità della seconda rete, lo spostamento di Quelli che... dalla domenica al lunedì in prima serata: il programma di Luca, Paolo e Mia Ceran vira sull’intrattenimento.A seguire, Andrea Delogu e il suo nuovo programma Tonica, un approfondimento sulla musica italiana contemporanea. Un’altra novità arriva il martedì con Voglio essere un mago!, un docu-reality che vede protagonisti ragazzi tra i 14 e i 18 anni alle prese con le arti magiche. A novembre parte poi una nuova edizione della punta di diamante del genere su Raidue, Il Collegio: i giovani studenti saranno ora catapultati nel 1977. La domenica mattina c’è ancora un nuovo arrivo: si chiama Tutto fa domenica ed è un salotto leggero e divertente nel weekend di Raidue. Per l’occasione, a fare gli onori di casa sarà una coppia inedita di signore della tv: Paola Perego e Simona Ventura.

Raitre tra Fazio e la Mannoia

Molte le conferme sulla terza rete. La domenica sera continua Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Confermata anche la “strana coppia” comico-musicale Giorgio Panariello e Marco Giallini con Lui è peggio di me, in onda il giovedì sera. A seguire, Franca Leosini con Che fine ha fatto Baby Jane e il racconto del riscatto sociale di ex detenuti. Confermato Fame d’amore, il programma di Francesca Fialdini che racconta storie di disturbi del comportamento alimentare, uno dei disagi più comuni tra i giovani.

Da fine ottobre, il lunedì, il giovedì e il venerdì in seconda serata arriva La versione di Fiorella. Tra musica, ospiti, ricordi, Fiorella Mannoia porta il pubblico a spasso tra presente e passato a modo suo. Il lunedì in prima serata c’è l’appuntamento con il giornalismo d’inchiesta: parte Presa diretta con Riccardo Iacona e poi prosegue Sigfrido Ranucci con la squadra di Report. Confermati #cartabianca con Bianca Berlinguer, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli e Agorà, che prosegue anche nel weekend.

