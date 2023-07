I programmi di La7 per l’autunno 2023: i nuovi palinsesti

Tante conferme e qualche novità per il canale televisivo del presidente Urbano Cairo Enrico Mentana Antonella Silvestri







I palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva si propongono di offrire al pubblico una varietà di programmi di informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira.

Al gruppo storico composto da Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò e Tiziana Panella si aggiungono le presenze riconfermate di David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese. La new entry è Massimo Gramellini. La7 vuole sempre più imporsi come una rete televisiva all'avanguardia, offrendo contenuti di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi di un pubblico sempre più attento e informato.

Anche durante l'estate, l’emittente si conferma come una presenza costante sulle frequenze televisive, con una programmazione che si estende dal mattino fino a sera. Uno dei programmi di punta che tiene accesa la rete è "In Onda", condotto quest'anno da Marianna Aprile e Luca Telese, che guideranno il programma fino a settembre. Ma le novità non si fermano qui, perché a partire dall'autunno la trasmissione si sposterà alla domenica sera, mantenendo la stessa coppia di conduzione.

E, a proposito di novità, non ci resta che entrare nel vivo. Nella stagione televisiva 2023/2024, nel weekend ci sarà Massimo Gramellini con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l’attualità. Sono previste anche incursioni nel palinsesto dello storico Alessandro Barbero a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. A completare l’offerta sull’approfondimento sarà la collaborazione con Ezio Mauro che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di “Atlantide”.

Da gennaio, La7 si appresta a lanciare un nuovo programma di inchieste che promette di uscire con forza dagli studi televisivi. Il programma si chiamerà "100’ Centominuti" e rappresenta un'evoluzione dell'esperienza consolidata del team di "Piazza pulita". Il format sarà firmato da due nomi di spicco nel panorama giornalistico italiano: Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. "100’ centominuti " sarà un programma di inchieste che si propone di raccontare il paese attraverso lunghe e approfondite indagini filmate. Questo nuovo format si discosterà dalla tradizionale narrazione televisiva, portando gli spettatori al centro di storie e vicende che spesso rimangono sconosciute o poco approfondite.

In primo piano ci sarà sempre spazio per l’informazione quotidiana affidata a Enrico Mentana con il suo TgLa7. Le #maratonementana sono diventate ormai un'istituzione per gli appassionati di politica e di approfondimento giornalistico. Questi eventi televisivi straordinari, condotti con grande passione e competenza da Mentana, si caratterizzano per la loro durata eccezionale e per l'approfondimento dettagliato delle questioni in discussione. Le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per la democrazia italiana e per il futuro dell'Unione Europea nel suo complesso. Enrico Mentana, con la sua esperienza e la sua padronanza della materia, sarà al timone delle #maratonementana durante questa importante tornata elettorale. Durante queste maratone televisive, il giornalista guiderà il pubblico attraverso l'analisi dei risultati, le dinamiche politiche in gioco e le conseguenze che le elezioni avranno sul futuro del paese e dell'Europa. Sarà un'occasione per approfondire i programmi dei partiti, le alleanze in campo e le sfide che il panorama politico europeo affronta.

Torna come di consueto l’appuntamento con “Otto e mezzo” con Lilli Gruber. Completano il palinsesto “diMartedì” con Giovanni Floris, “Atlantide” con Andrea Purgatori, la seconda edizione di “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo, "Piazza pulita" di Corrado Formigli, “Propaganda live” con Diego Bianchi, Makkox e tutta “la banda” e “Eden - Un pianeta da salvare” con Licia Colò.

Confermati gli appuntamenti giornalieri con “Omnibus” condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, “Coffee Break” con Andrea Pancani, “L’aria che tira” con l’arrivo alla conduzione di David Parenzo, “Tagadà” con Tiziana Panella e il programma pomeridiano con la storia di “C’era una volta il Novecento” con Alessio Orsingher e Luca Sappino, appuntamento che viene confermato anche per la prossima stagione.

La7 strizza l’occhio anche al cinema. Tra i titoli della stagione la prima TV di “Nuclear Now” di Oliver Stone e "Worth - Il patto" di Sara Colangelo, oltre alla proposta di pellicole acclamate dalla critica come the “The imitation game’ con Benedict Cumberbatch e “Promised land’ con Matt Damon.

A gennaio 2024 tornerà nella fascia presentale “Lingo”. Spazio anche ai grandi eventi di successo come la “Ginnastica ritmica” e il “Palio di Siena” la cui telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo.