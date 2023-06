I programmi di Rai1 in onda durante l’estate 2023

Ecco i programmi che rinfrescheranno le giornate estive dei palinsesti Rai Gigi Marzullo, Serena Autieri e Tiberio Timperi Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Anche Rai1 si prepara all'estate, presentando i programmi che andranno a rinfrescare i suoi palinsesti durante il giorno. Si parte con una garanza come "Lineablu", già in onda con Donatella Bianchi, cui da giugno si aggiungono "Lineaverde explora", "Lineaverde estate", "Lineaverde sentieri". Tornano anche "Reazione a catena" (con Marco Liorni) e, a luglio, "Estate in diretta" con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Rai1

Lineablu - ogni sabato alle 14.00

Trentesima edizione per lo storico programma, in onda dal 1994, dedicato al Mediteranno e, più in generale al mare e agli oceani del pianeta. Donatella Bianchi va alla scoperta dei luoghi più suggestivi della penisola con Fabio Gallo. Un’edizione speciale anche grazie al contributo di un celebre volto del TG1, Valentina Bisti che percorre i cammini e i sentieri che si affacciano sul mare.

Linea verde explora - dal 10 giugno, alle 12.00

Federico Quaranta andrà alla ricerca delle vocazioni dei territori incontrandone i protagonisti, veri e propri baluardi negli anni di un racconto di eccellenza e tradizione. Un percorso attraverso l’Italia per capire l’importanza di investire come Paese nel futuro di coloro che hanno scritto e ancora scrivono un tempo nuovo.

Camper - dal 12 Giugno, dal lunedì al venerdì, alle 12.25

Il programma che porterà in ferie i telespettatori, condotto da Marcello Masi con collegamenti in diretta e reportage dalle località vacanziere, grazie alla ricca squadra di inviati: Monica Caradonna, Elisa Silvestrin, Francesco Gasparri, Lorenzo Branchetti, Maria Onori e Valentina Causo, Annalisa Baldi, Franco Arminio, Fabrizio Nonis.

Reazione a catena - dal 19 giugno fino al 31 dicembre, tutti i giorni alle 18.45

Diciassettesima edizione per il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento, quest’anno per la prima volta, è fino al 31 dicembre. In ogni puntata 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi tra “Catene musicali”, “Zip” e “Intese vincenti”, con la novità del “Quattro per una”, il gioco in cui si deve indovinare una parola sulla base di 4 indovinelli.

Unomattina estate - dal 19 giugno alle 9.00

Nella prima ora a partire dalle 9.00: Unomattina Estate condotta da Tiberio Timperi si occuperà di attualità e territorio, consumi e risparmio con tutorial e consigli di esperti, salute e benessere, cucina e nutrizione per raccontare i piatti della nostra tradizione e cultura culinaria.

Alle 10.00 comincia "Unomattina Estate Show" e la conduzione passa a Serena Autieri con Gigi Marzullo, per un’ora di leggerezza colta scandita da musica - con i tanti eventi estivi – costume e incontri con grandi personaggi. Non mancherà il racconto delle figure più rappresentative della storia del nostro spettacolo con ospiti e testimonianze.

Alle 11.00 torna Tiberio Timperi con "Unomattina Estate Cronache" dedicata alle cronache estive, al racconto della provincia, ai grandi gialli del passato e alle inchieste più recenti. Ospiti in studio e collegamenti per raccontare le pagine più importanti del nostro passato senza trascurare gli avvenimenti del presente.

Camper in viaggio - dal 19 Giugno, dal lunedì al venerdì, alle 12.00

Un programma itinerante nato dall’esperienza della scorsa stagione e dalla voglia di portare realmente in viaggio il pubblico. E così quest’anno saranno Tinto e Roberta Morise, nella prima edizione fermi in studio, a viaggiare per l’Italia in compagnia di veri camperisti, a bordo dei loro camper. Il loro sarà un viaggio di piacere con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal “Professore” Umberto Broccoli.

Rai1: weekly - dal 24 giugno, ogni sabato alle 8.30 e ogni domenica alle 8.20

In studio Carolina Rey e Fabio Gallo condurranno il pubblico nei luoghi più suggestivi, affollati o nascosti del nostro Paese grazie agli inviati Rosanna Cacio e Fabrizio D’Alessio che racconteranno i luoghi d’arte e i luoghi speciali che fanno dell’Italia una delle mete più ambite dal turismo internazionale. Le finestre di attualità e informazione saranno raccontate da Giulia Bonaudi con ospiti esperti, testimoni dei fatti, collegamenti e servizi di approfondimento sulle notizie più rilevanti della settimana. E ancora: interviste con personaggi dello spettacolo e dello sport e tanta musica live in studio a cura della “Morning band” capitanata da Neena (Irene Colzani).

Linea verde estate - dal 25 giugno, la domenica alle 12.30

La storica trasmissione di Rai1 prosegue il racconto della “terra delle meraviglie” con Angela Rafanelli e Peppone. Dal mare alla montagna, dai musei ai borghi antichi passando per la buona tavola: alla scoperta di ciò che rende l'Italia uno dei posti più belli al mondo.

Linea verde sentieri - dal 1 luglio al 5 agosto, il sabato dalle 12:30 alle 13:30

Seconda edizione del programma dedicato al tema del cammino in montagna attraverso il racconto dei sentieri CAI. L’alpinista Lino Zani e l’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi insieme all’esperto di montagna Gian Luca Gasca percorreranno i sentieri più belli d’Italia.

Estate in diretta - dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17.05 alle 18.45

Questa nuova edizione vedrà alla conduzione Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che accompagneranno i telespettatori nel racconto quotidiano di fatti di cronaca e di attualità, storie di vita, grandi eventi, con momenti di intrattenimento e spettacolo. La squadra degli inviati arricchirà il racconto sul territorio con collegamenti in diretta e filmati con i protagonisti delle storie e degli eventi che seguiremo quotidianamente.