I programmi tv dedicati al Giorno della Memoria

Storia di una ladra di libri Antonio de Felice







Il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici dell’Armata Rossa sfondano i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e liberano i prigionieri, ponendo così fine a uno dei più cupi aspetti della Seconda guerra mondiale. Quello è poi diventato in tutto il mondo il Giorno della Memoria, ricordato anche dalle reti generaliste che offrono diversi programmi e approfondimenti su quell’immenso dramma.

Il 25 gennaio in prima serata su Raiuno va in onda “Viaggio senza ritorno”, puntata di “Ulisse - Il piacere della scoperta”, dove Alberto Angela racconta il tragitto in treno di donne, bambini e uomini catturati a Roma e deportati in quel lager polacco. Tra i sopravvissuti sentiremo le testimonianze della senatrice a vita Liliana Segre e di Sami Modiano.

Rete 4 invece dal 22 al 27 dedica una serie di film alla Shoah, tra cui vi segnaliamo “Storia di una ladra di libri” con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson.

Su Focus gli appuntamenti sono il 23, 27 e 30 gennaio: da non perdere la prima visione il 27 gennaio del docufilm “Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 bambini”, una vicenda davvero unica e speciale. Il protagonista, Nicholas Winton appunto, è un filantropo che partecipa a una trasmissione della tv inglese e scopre che tutto il pubblico presente è composto dagli ebrei ai quali ha salvato la vita portandoli in Inghilterra.

Su Iris il 26 va in onda in prima serata “Schindler’s list”, capolavoro di Steven Spielberg, e il 27 su Canale 5 in seconda serata c’è uno “Speciale Tg5” di approfondimento sull’argomento.