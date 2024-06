I protagonisti di “Beautiful” al Festival della TV di Monte-Carlo

Iniziava decine di metri fuori dalle porte del Grimaldi Forum la fila per il grande appuntamento della quarta giornata Valerio Brambilla







Laddove nemmeno il richiamo di Morgan Freeman aveva potuto, arriva l'inossidabile “Beautiful” a scaldare gli animi delle tifoserie monegasche di Hollywood. Erano centinaia i fan accampati dalle prime ore del mattino - alcuni arrivati anche dalla Spagna - che hanno atteso le ore dieci per partecipare all'evento con le star di “Beautiful” e “Febbre d’amore”.

Lunedì 17 giugno i protagonisti delle due soap hanno attraversato l’Atlantico per incontrare il loro pubblico europeo, condividere alcuni retroscena e firmare una pletora di autografi. In quota “Beautiful” hanno presenziato Katherine Kelly Lang - che non rinuncia alla sua corsa di 4 chilometri nemmeno quando viene al Principato, alla faccia del jet-lag - e Thorsten Kaye, alias Brooke e Ridge. Per “The Young and the Restless” c'erano invece Joshua Morrow e Melissa Claire Egan, gli interpreti di Nick Newman e Chelsea Lawson.

Il quartetto ha dedicato ben due ore ai loro sostenitori, rispondendo alle loro domande e raccontando le curiosità sui set di due delle soap più guardate al mondo. Concluso l'evento, gli attori hanno firmato autografi e incontrato i fan. Nessuno è andato via senza aver conosciuto i propri beniamini. È la riprova del grande professionismo delle soap delle star, che sanno quanto sia importante coccolare il loro pubblico.

La quarta giornata del Festival è stata anche quella all'insegna di David Boreanaz. La star di “Buffy”, “Bones” e “SEAL Team” è il presidente della giuria di quest'anno per la categoria 'fiction. Boreanaz - 55 anni lo scorso 16 maggio - è apparso in forma smagliante sul blue carpet, portando molti a pensare che, a forza di interpretare il vampiro Angel, anche il suo aspetto sia rimasto immutato nonostante il passare del tempo.

David Boreanaz non era solo: ad accompagnarlo c'era il figlio Jaden Rayne - 22 anni, musicista - avuto dalla moglie Jaime Bergman. Boreanaz - che ha origini italiane, di Cividale in Friuli, per essere precisi, e siciliane - ha da poco concluso le riprese della stagione finale di “SEAL Team”, serie che lo vede coinvolto nelle doppie vesti di produttore e attore protagonista. “Quale sarà il mio prossimo progetto? Non posso dirvelo, ma sto guardando 'I Soprano' ultimamente,” ha svelato ammiccando l'attore.

In questa epoca di eterni ritorni televisivi, lo rivedremo mai di nuovo nelle vesti di Angel? “Amo il mondo di 'Buffy' ma no, non è qualcosa a cui sto pensando”. Tutt'altro discorso per Seeley Booth: “'Bones' è più popolare che mai, posso immaginare un'eventuale prosecuzione anche per come si è conclusa” ha concesso Boreanaz.