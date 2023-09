I ricordi di scuola di 21 personaggi della tv

Mentre milioni di ragazzi si apprestano a tornare nelle aule, abbiamo chiesto alle star se fossero asini o secchioni Il Mago Forest Antonella Silvestri







Tra il 5 e il 15 settembre gli studenti italiani rientreranno in classe per iniziare il nuovo anno scolastico. E noi abbiamo chiesto ad alcuni personaggi della tv curiosità e ricordi legati al periodo della scuola. C’è chi, come Orietta Berti, la amava tanto da pensare di diventare maestra, chi, come Carlo Conti, odiava il latino e adorava “I Malavoglia”, chi, come Antonella Clerici, frequenta tuttora i compagni del liceo e chi, come il Mago Forest, andava benissimo in... ricreazione. Tutti, anche i più refrattari allo studio, alla fine hanno trovato la loro strada.

La storia è piena di esempi di menti geniali che a scuola non avevano rendimenti brillanti. Rita Levi Montalcini, Nobel per la Medicina, per esempio, alle scuole medie non aveva una pagella esemplare. Le materie in cui andava peggio? Matematica e fisica. Persino l’astrofisica Margherita Hack in terza media non ebbe la sufficienza in matematica. Luigi Pirandello, Nobel per la letteratura, fu rimandato in italiano e latino in seconda media. Albert Einstein, genio della fisica, fu espulso dal liceo e poi respinto all’esame di ammissione al Politecnico di Zurigo. L’inventore della lampadina Thomas Edison lasciò la scuola perché i professori lo definivano «troppo stupido per imparare». Giuseppe Verdi, infine, non venne ammesso al Conservatorio di Parma perché, secondo il suo esaminatore «non aveva attitudine musicale».