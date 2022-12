I vincitori di “X Factor 2022” sono i Santi Francesi

Dagli ospiti alla sfida tra i talenti: tutto quello che è successo durante la finale del talent di Sky Uno Giulia Ciavarelli







Come ogni anno, siamo al Mediolanum Forum di Milano per assistere all'ultimo atto del talent di Sky Uno: la sedicesima edizione di "X Factor 2022" si chiude con la vittoria dei Santi Francesi del roster di Rkomi.

Al centro del Forum, tempio della musica live, c'è il tavolo dei giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico. Il "super show" della finalissima è guidato magistralmente da Francesca Michielin, che quest'anno ha fatto il suo esordio come conduttrice riscuotendo giudizi molto positivi da pubblico e critica.

Dopo una sofferta e difficile semifinale, arrivano all'ultima puntata solamente in quattro, un talento per ogni giudice: Beatrice Quinta, i Santi Francesi, Linda e i Tropea.

Le immagini della finale

Come ogni anno, la corsa alla vittoria si divide in tre manche: nella prima ci sono i duetti con Francesca Michielin, la seconda si concentra sui "Best of", ovvero le canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso all'interno del programma, e l'ultima, quella decisiva, con gli inediti. Unica novità di questa edizione: i quattro finalisti non vengono mai eliminati ma si esibiscono tutti fino al verdetto finale.

A impreziosire lo show non mancano gli ospiti: il Forum applaude i Meduza, protagonisti dell'opening, e accoglie a gran voce i Pinguini Tattici Nucleari, reduci da un sorprendente sold out ai concerti estivi di San Siro e Olimpico.

Si aggiungono alla scaletta anche le quattro esibizioni dei giudici di "X Factor" con una selezione di hit tutte da cantare tra cui il nuovo singolo "Crisi di stato" di Fedez e il cult musicale "T'appartengo" di Ambra Angiolini; c'è anche un momento musicale di Francesca Michielin, che dimostra non solo di aver superato la "prova da conduttrice" ma si riconferma essere un'artista molto determinata e versatile.

In molti lo avevano previsto, tanti lo speravano: grazie al sostegno del suo giudice e del pubblico a casa, vincono "X Factor" i Santi Francesi. Sul podio si aggiungono, in ordine, Beatrice Quinta, Linda e quarti i Tropea.