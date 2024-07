“Il caso Yara” e altre 7 storie di true crime italiane da vedere

In "Omicidio all'italiana" (2017) Maccio Capatonda ironizzava sul crescente appetito voyeuristico collettivo, che non accenna a dar segni di cedimento. E ne è riprova l'ultimo fenomeno Netflix, "Il caso Yara - Oltre ogni ragionevole dubbio", docuserie true crime che ripassa attraverso materiali d'archivio e interviste frontali il delitto Gambirasio, a dieci anni dall'arresto di Massimo Bossetti. Il quale non ha mai smesso di proclamarsi innocente e adesso, attraverso lo show (è proprio il caso di dirlo) diretto da Gianluca Neri, perora la propria "causa". Al di là dei verdetti social che imperversano post visione e fuori dalle aule del tribunale, una cosa è certa: la cronaca nera è una fonte d'intrattenimento che continua a vivere momenti di gloria.

E il gusto per il true crime, sottogenere di alto consumo popolare, ha portato diversi canali (streaming e non) a investire su produzioni dedicate: qui di seguito, un prelievo di alcuni fra i titoli più chiacchierati che hanno ripercorso tra documentario e fiction casi di sangue della storia italiana, non solo recente.

“ Vatican girl - La scomparsa di Emanuela Orlandi ” - Netflix

” - Netflix “ Marta - Il delitto della Sapienza ” - Netflix

” - Netflix “ Veleno ” - Prime Video

” - Prime Video “ Alfredino - Una storia italiana ” - Now, RaiPlay

” - Now, RaiPlay “ Amanda Knox ” - Netflix

” - Netflix “ Yara ” - Netflix

” - Netflix “SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano” - Netflix