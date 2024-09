Il cast ufficiale dei Tim Music Awards 2024

Tutti i cantanti che si esibiranno all'Arena di Verona il 13 e il 14 settembre, sempre con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada e in onda su Rai1 Redazione Sorrisi







Tornano venerdì 13 e sabato 14 settembre i TIM Music Awards, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, fianco a fianco per la tredicesima volta sul palco dell'Arena di Verona. I premi della musica italian festeggiano i 18 anni, con un doppio appuntamento sold out che sarà trasmesso su Rai1.

Tanti gli artisti a cui verranno consegnati i premi come segno di riconoscimento per i loro incredibili risultati. Tra i premiati: gli album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Non mancheranno le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante).

Il cast in ordine alfabetico

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

Big Mama

Bresh

Capo Plaza

Clara

Club Dogo

Coez

Elodie

Emis Killa

Emma

Fiorella Mannoia

Frah Quintale

Gaia

Geolier

Gianna Nannini

Gigi D'alessio

Il Tre

Il Volo

Irama

Kid Yugi

Lazza

Loredana Bertè

Mahmood

Massimo Pericolo

Max Pezzali

Mida

Negramaro

Noyz Narcos

Pinguini Tattici Nucleari

Raf

Rhove

Riccardo Cocciante

Ricchi e Poveri

Rose Villain

Salmo

Tananai

Tedua

The Kolors

Tony Effe

Umberto Tozzi

Con la partecipazione di