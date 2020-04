“Il commissario Montalbano”: Fazio e Catarella non mancano mai

17 Aprile 2020 | 15:29 di Paolo Fiorelli

Il segreto del successo di Montalbano? «È nel gioco di squadra» assicura il protagonista Luca Zingaretti, che una volta ci ha fatto questo esempio: «Una delle mie scene preferite è quando Montalbano alza il telefono e chiama un pari grado che aveva maltrattato il povero Catarella. “Non azzardarti mai più a trattarlo così...”. Gli fa una lavata di capo da paura. Perché la squadra non si tocca!».

Noi di Sorrisi abbiamo voluto approfondire il discorso e scoprire quanti campioni hanno giocato nella squadra del commissario, e quanto spesso.... E così, con l’aiuto della casa di produzione della fiction, la Palomar (che ringraziamo), ecco a voi la classifica delle presenze degli attori in tutti i ruoli di rilievo. Ma attenzione: oltre a queste “vecchie conoscenze” si sono avvicendate tante star, spesso chiamate a recitare in un solo episodio. Le trovate più in basso. A riprova che, quando si tratta di Montalbano anche i personaggi “secondari” contano. Sarà questo un altro segreto dell’inossidabile saga?

Primi a pari merito presenti in tutte le puntate

Luca Zingaretti - Salvo Montalbano: 36 episodi

Ovviamente l’amatissimo interprete del commissario fa l’en plein: 36 su 36. Sono i privilegi di essere il protagonista della serie...



Peppino Mazzotta - Giuseppe Fazio: 36 episodi

L’attore calabrese è presente (come Zingaretti e Russo) in tutti gli episodi della serie, senza eccezioni. Del resto si sa che l’ispettore Fazio è un tipo fedelissimo e pieno di preziosi “pizzini”.

Angelo Russo - Agatino Catarella: 36 episodi

Chi l’avrebbe detto? Il simpaticissimo agente centralinista del commissariato si rivela indispensabile e non manca mai al fianco di Montalbano.



Gli altri attori ricorrenti

Cesare Bocci - Mimì Augello: 35 episodi

Mimì perde il podio perché ha mancato un solo episodio: “La forma dell’acqua“. Lo sciupafemmine forse era distratto da una donna, al solito...



Davide Lo Verde - Galluzzo: 31 episodi

Siciliano di Sciacca (AG), l’interprete dell’agente dalla guida più spericolata di Vigata taglia il traguardo in ottima posizione.



Roberto Nobile - Nicolò Zito: 29 episodi

Il giornalista della tv Retelibera si è guadagnato la fiducia del commissario. Sarà perché è nato a Verona, ma è siciliano di origine?



Marcello Perracchio - Pasquano: 28 episodi

L’indimenticabile interprete dello scontroso (e assai goloso) medico legale della serie ci ha lasciati nel 2017.



Giovanni Guardiano - Jacomuzzi: 14 episodi

L’attore ragusano interpreta il dirigente della polizia scientifica sempre sensibile al fascino dei mass media, su cui ama apparire più del dovuto.



Giacinto Ferro - Bonetti Alderighi: 12 episodi

Scomparso nel 2016, l’artista di Palazzolo Acreide (Siracusa) ha interpretato il coriaceo questore che guarda spesso con sospetto Montalbano.



Sonia Bergamasco - Livia: 10 episodi

L’ultima (in ordine di tempo) tra le tre attrici che hanno dato il volto alla fidanzata di Montalbano. La Bergamasco è però prima per numero di presenze.



Isabell Sollman - Ingrid e Carmelinda Gentile - Beba: 9 episodi

Parità per le interpreti della bionda amica svedese del commissario e della fidanzata (e poi sposa) di Mimì Augello.



Katharina Böhm - Livia e Mirella Petralia - Adelina: 8 episodi

Si piazzano alla pari anche l’attrice che ha interpretato la prima Livia e il primo volto della colf del commissario.

Ketty Governali - Adelina: 6 episodi

Ha interpretato negli episodi più recenti il personaggio della cuoca tuttofare di Montalbano, spesso in attrito con la fidanzata Livia.



Gigliola Raja - Clementina Vasile Cozzo: 3 episodi

È stata l’anziana ex maestra che, nei primi episodi, aiutava a volte il commissario nelle indagini... e gli faceva anche un po’ da mamma.



Lina Perned - Livia: 2 episodi

La seconda Livia è arrivata nel 2013 ma è stata nel cuore di Salvo una sola stagione, quella degli episodi “Una lama di luce” e “Il sorriso di Angelica”.



Anche loro hanno segnato un... gol

Gli attori che seguono sono comparsi in un solo episodio della saga.

VALENTINA LODOVINI

È la figlia della vittima in “Un covo di vipere”.

ALESSANDRO HABER

É un vagabondo, amico di Montalbano, nello stesso episodio.

ISABELLA RAGONESE

Fa perdere la testa al commissario in “L’età del dubbio”.

ALESSIA MERZ

È una affascinante vittima in “La voce del violino”.

SERENA ROSSI

Interpreta due gemelle in “La vampa d’agosto”.

FABRIZIO BENTIVOGLIO

È un uomo maturo innamorato di una ragazza più giovane in “La giostra degli scambi”.

MANDALA TAYDE

È la proprietaria di un cavallo scomparso in “La pista di sabbia”.

BARBORA BOBULOVA

È una seducente vicina del commissario in “Il gioco degli specchi”.

SERENA IANSITI

È una ragazza scomparsa in “Amore”.

STELLA EGITTO

È la sorella, nello stesso episodio.

BELEN RODRIGUEZ

Seduce Mimì in “Il campo del vasaio”.

AFEF JNIFEN

È una donna in difficoltà in “Il ladro di merendine”.

ANTONIA LISKOVA

È una ex drogata in “La luna di carta”.

FRANCESCA CHILLEMI

È l’ex fidanzata della vittima nello stesso episodio.

MARGARETH MADÈ

È una dirigente di banca che tenta il commissario in “Il sorriso di Angelica”.