“Il commissario Montalbano”: “Riccardino” si farà. Parola di Catarella

Angelo Russo nei panni dell'agente Agatino Catarella







Anche “Riccardino”, l'ultima indagine del Commissario Montalbano, diventerà fiction. L'ha dichiarato l'attore Angelo Russo che interpreta Catarella nell'amatissima serie televisiva di Raiuno. Nello specifico ha dichiarato che la Palomar gli ha confermato che verrano girate due puntate per chiudere il ciclo dei romanzi trasposti in tv, anche se non ci sono ancora conferme precise sui tempi. Lo scorso marzo abbiamo visto “Il metodo Catalanotti” e anche se non ci sono ancora annunci ufficiali nei palinsesti Rai, è solo questione di tempo.