Il dolce mondo dei coniugi Knam

Anche quest’anno Ernst Knam e sua moglie Alessandra, in arte Frau Knam, ci aspettano dietro il banco de "L’angolo della Dolceria", nella grande piazza de "I Fatti Vostri", il programma di Rai2 condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi. E ci suggeriscono gustose ricette e trucchi da chef.

Chi è il vero “boss” in cucina tra di voi?

Ernst: «La Frau».

Alessandra: «Mi chiede sempre cosa desidero mangiare, ma il re della cucina rimane lui!».

C’è una ricetta che vi unisce in modo particolare quando cucinate?

Ernst: «Il risotto con gli agrumi e, per dolce, tutto ciò che è cioccolatoso».

Alessandra: «Oltre al risotto, le crostate».

Qual è stata la cosa più strana che avete preparato e che uno dei due ha dovuto assaggiare?

Ernst: «Non avendo allergie, assaggio di tutto. Ho provato anche gli insetti».

Alessandra:«Gli ho fatto assaggiare delle listarelle di cioccolata con la pancetta e cioccolatini con aglio nero fermentato».

Frau Knam, ha mai fatto arrabbiare Ernst con una delle sue sperimentazioni culinarie?

«Mai, perché non sono così audace!».

Ma ci saranno delle divergenze quando si tratta di “mettere le mani in pasta”...

Ernst: «Certo! Essendo tedesco, sono nato e cresciuto con la cultura del piatto unico. In Germania la pasta viene servita con carne e pesce e tante salsine. Quando ho visto mangiare per la prima volta Alessandra, sembrava un chirurgo in sala operatoria: scartava e divideva (ride)».

Alessandra: «Io preferisco le ricette classiche. Mi piace la carne servita con la verdura. Il pasticciotto non mi piace».

Ernst, ha mai chiesto a sua moglie di prepararle un dolce che la conquisti?

«No. Sono stato io a conquistarla con la mousse di mango, bacche rosa e frutto della passione. È diventato il “nostro dolce”».

E lei Frau Knam?

«Una volta ho preparato un’omelette che sembrava uscire dalle mani di un grande chef. Quando si dice la fortuna dei principianti!».

Ma voi dove vi siete conosciuti... in una pasticceria?

Ernst: «A una cena a casa di amici. Appena ci siamo visti, abbiamo sentito entrambi un “boom”».

Alessandra, lei ha pubblicato di recente il libro "La pasticceria per tutti" (Mondadori, euro 19,90) e dal 25 ottobre condurrà su Food Network, il mercoledì alle 21, il nuovo programma "La pasticceria di Frau Knam". Due belle sfide…

«Ho scritto il libro col desiderio di far capire al pubblico che non è complicato preparare dolci. Seguendo metodi e regole, tutti si possono avvicinare al mondo della pasticceria. Con il programma tv, invece, ho realizzato due sogni: creare dei dolci e raccontare l’esperienza a quante più persone possibili».

Ernst, l’allieva sta superando il maestro… Teme la competizione?

«No. Alessandra è diventata Frau Knam durante la pandemia: ho visto una persona in difficoltà e in preda alla paura, così l’ho messa in cucina a impastare! Si è rivelata una brava allieva, che ascolta e segue regole e insegnamenti».