“Il Fantadisco dei Me contro te” racconta le storie di Luì e Sofì

14 Febbraio 2020 | 11:47 di Antonella Silvestri

Da oltre cinque anni sono la passione dei bambini e l’ossessione ma anche la benedizione dei genitori. I “Me contro te” sono meglio di una tata o della babysitter più referenziata. La coppia di Youtuber siciliani formata da Luì e Sofì, nome d’arte di Sofia Scalia e Luigi Calagna - rispettivamente di 22 anni e 27 anni - con il loro canale raccolgono 4,73 milioni di iscritti.

I due ragazzi, star bidimensionali da smartphone e non solo, fanno coppia anche nella vita reale. In occasione della festa di San Valentino, il duo ha pubblicato, per Warner Music, il primo album di inediti “Il Fantadisco dei Me contro te”. Il disco contiene otto brani inediti (due contenuti nel film) realizzate anche in versione karaoke per permettere ai bambini di cantarle, aiutati e guidati dalle voci di Luì e Sofì e un poster con l’immagine dei due protagonisti che si potrà colorare e personalizzare.​

Ma le sorprese non sono finite: l’album uscirà in due versioni. La prima, “Canta con Luì e Sofì” contiene lo speciale “Gratta e canta” grazie al quale si potrà vincere la partecipazione a un evento Karaoke che vedrà la presenza dei “Me contro Te” e la seconda, “Canta e gioca con Luì e Sofì”, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure del duo. L’album si aggiunge alle numerose attività della coppia di YouTuber che maggiormente hanno saputo conquistare e fidelizzare un vasto pubblico di bambini (soprattutto nella fascia d'età dai 3 agli 11 anni) che ogni giorno li seguono nelle loro avventure pubblicate su YouTube.

Sono diventati il punto di riferimento dei più piccoli grazie alla loro allegria, spontaneità e semplicità. Negli anni anni il numero di visualizzazioni è cresciuto in modo esponenziale fino a diventare oggi il canale di intrattenimento più visto d’Italia che vanta quasi 4 miliardi di visualizzazioni complessive, con una media di 150 milioni di visualizzazioni al mese e più di 4 milioni e mezzo di iscritti al canale. La coppia è presente anche su altre piattaforme come Instagram (1.5 milioni di follower) e TikTok (1.7 milioni di Follower ). Nel luglio del del 2018 Sofì e Luì sono stati premiati dal Moige - Movimento Italiano Genitori Onlus - “per aver stimolato la creatività dei ragazzi, invitando con allegria a interessarsi ai fenomeni della fisica attraverso piccoli esperimenti che possono essere riprodotti in casa senza difficoltà”. Finora i “Me contro te” hanno pubblicato due Libri, un Diario, un Libro di Storie e sono stati protagonisti al cinema con “La vendetta del Signor S”. Ora per la coppia un altro progetto…

L'intervista ai Me contro te

Dopo “La vendetta del Signor S, film campione di incassi, ecco un album di inediti: “Il Fantadisco dei Me contro te”. E’ nato un altro bambino…

(Entrambi sorridono) Sofì: «E’ vero. Tutto quello che creiamo, lo consideriamo nostro figlio perché ci mettiamo passione, amore e tanto entusiasmo».

Quali storie raccontano i vostri otto brani?

Lui e Sofì si alternano insieme nelle risposte sulle canzoni: «Due singoli “La vendetta del Signor S” e “Insieme” sono già usciti in occasione del film. Questi due brani come del resto gli altri sei raccontano un po’ di noi e riprendono temi ormai conosciuti da tutti per esempio. “Slime Song” parla dello slime, che è la nostra pietra miliare, “Me Con Te” è un gioco di parole: è una sorta di poesia d'amore, è una canzone romanticissima infatti la lanceremo nel giorno di San Valentino, “Ye ye Ni Ni Ni” è il nostro saluto, il nostro inno, “Dolcetto o Scherzetto” è una canzone dedicata a Halloween perché il Team Trote adora questa festa. Ci siamo portati avanti…. E poi c’è “Credi in Te” che invita i bambini a credere in se stessi. In fondo parla anche un po' di noi: non credevamo mai di poter arrivare fino a qui. Noi sappiamo la responsabilità che abbiamo e sappiamo di essere importanti per la crescita dei bambini di oggi. Cerchiamo di trasmettere dei messaggi positivi, anche nel sociale. Per esempio stiamo cercando di trasmettere l'idea di essere plastic free ma anche di sensibilizzare i più piccoli ad avere rispetto e cura verso gli animali».

L’idea del karaoke come è nata?

Luì e Sofì: «A noi piace pensare che i bambini diventino parte attiva nella nostra esperienza. In tutto quello che facciamo c'è questa ambivalenza. Anche nei libri c'è sempre l'activity book dove chiediamo a chi ci segue di mettersi in gioco. Non volevamo che fosse soltanto un ascolto ma anche l'invito a divertirsi con i propri amici con le nostre canzoni».

Voi siete la passione dei bambini. Quali sono le vostre invece?

Sofì: «Tutto è per noi passione. Da piccola prendevo lezioni di canto ed ero nel coro della chiesa».

Luì: «Quando ero ragazzino avevo una rock band, facevamo cover dei Green Day. Suono ancora la chitarra, questo cd era il mio sogno (sorride)».

Da pifferai magici quali siete, qual è il consiglio che potete dare ai genitori nel captare l’attenzione dei figli, nel far capire loro quanto sia importante essere educati, non dire parolacce…

Luì: «Il nostro approccio verso i bambini è arrivato per puro caso. Non c’è niente di studiato. Noi siamo a colori e agiamo in modo semplice. Il segreto del successo non lo conosciamo ma credo che possa ricondursi al nostro essere del tutto semplici e spontanei».

Nei video siete sempre sorridenti, colorati, mai una smorfia di tristezza. Ma anche quando si abbassano i riflettori siete sempre così?

Sofia: «Sì sempre. Se trasmettiamo queste emozioni ai bimbi e loro di divertono tanto è perché noi siamo veramente così. Impossibile recitare tutti i giorni».

Luì: «Non si puo’ indossare una maschera tutta la vita. La nostra casa è colorata e piena di gadget strani. Anche io mi vesto tutto colorato. Se c’è qualche battibecco, è solo sul lato creativo e cioè sulle cose che dobbiamo fare».

Voi siete fidanzati da molto tempo. Anche se giovani, vi immaginate genitori?

(Scoppiano a ridere, tanto per cambiare…) Sofì: «Sì in effetti siamo ancora troppo giovani ma se accadesse wow, non so cosa succederebbe… Immagino stime dappertutto. Credo che i primi a divertirsi saremmo noi».

Luì: «Intanto abbiamo già cinque milioni di bambini».

Avete scritto libri, avete realizzato un film. Vi sentite sempre e solo youtuber?

Sofì: «YouTube è una grossa fetta di quello che facciamo ed è casa nostra ma, al tempo stesso, è solo un tassello. Siamo nati youtuber ma nel tempo siamo diventati anche scrittori, cantanti e attori. Credo che la parola artisti sia quella che ci definisce meglio».

Come nasce un vostro video? Vi svegliate la mattina e…

Luì: «Le nostre fonti di ispirazioni sono tutto ciò che ci circonda…».

Compresi nipotini, bambini di vostra conoscenza…

Luì: «Sì certo. Siamo ottimi osservatori. Talvolta anche le cose più banali e semplici possono darci lo spunto per un esperimento. E poi guardiamo di tutto su YouTube: dalle serie TV ai film».

Sofì: «In realtà quello che piace ai bimbi di oggi piaceva anche a noi quando avevamo la loro età».

Nei vostri sketch e nei vostri esperimenti ogni tanto ospitate anche personaggi famosi come, ad esempio, Paola Cortellesi, Elettra Lamborghini. Continuerete anche in futuro ad invitare le star della TV, del cinema e della musica?

Luì: «Spesso ci capita di avere la possibilità di incontrare e conoscere personaggi influenti nello spettacolo, nella musica, nel calcio. Alcuni di loro sono stati ospiti dei nostri video ma è stata una circostanza del tutto casuale. Sicuramente faremo altre collaborazioni con i personaggi famosi».

Un altro sogno?

Luì: «Fare un secondo film».

Sofì: «Confermo…».

La tracklist