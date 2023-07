Il Festivalbar e le estati musicali italiane: 10 canzoni da ricordare

10 esibizioni da non dimenticare: da Britney Spears a Ricky Martin Federica Panicucci, Amadeus, Fiorello, Jovanotti e Vittorio Salvetti, Festivalbar 1993 Credit: © Olycom Redazione Sorrisi







L'estate, tra televisione e musica, è stata per anni sinonimo di Festivalbar. Una kermesse itinerante, ideata a metà anni sessanta dal produttore e conduttore televisivo Vittorio Salvetti, che ebbe il suo culmine tra gli anni ottanta e novanta. Il programma lanciava i pezzi dell'estate in suggestive località italiane e prevedeva quali artisti avrebbero fatto da colonna sonora alle vacanze e alla bella stagione. Ogni edizione prevedeva un vincitore: all'inizio trionfava il più "gettonato", letteralmente quello che riceveva più gettoni nei juke-box di tutta Italia. Poi, negli anni ottanta, si opta per gli artisti con il maggior numero di passaggi radiofonici e televisivi.

Nei duemila c'è anche un accenno al web, con l'inserimento del Premio Digital per il brano più scaricato su internet. Poi il Festivalbar inizia il suo declino e arriva alla sua ultima edizione, vinta dai Negramaro nel 2007. Tanti i conduttori (dallo stesso Salvetti a Fiorello passando per Gerry Scotti e Amadeus) e gli artisti che si sono avvicendati sul palco nel corso degli anni. A ognuno di essi è legato un ricordo indissolubile delle estati che furono.

In quanti si ricordano dell'esibizione di una giovanissima Britney Spears sulle note di "...Baby, One More Time" o della presenza di Ricky Martin in Piazza Plebiscito a Napoli? Ricordavate di quando i Black Eyed Peas chiedevano "Where's the love, Italia?", dal palco del Festivalbar 2003?