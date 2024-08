Il Gabibbo: «Non vado in ferie da solo ma con chi paga!»

Ci racconta dove va, con chi e cosa fa in vacanza. E lo fa a modo suo... Barbara Mosconi







Ogni sera, per tutta l’estate, la squadra di "Paperissima Sprint" rallegra il pubblico con divertenti video di papere e tante risate. Accanto a Vittorio Brumotti, Marcia e Valentina, immancabile appare il grande e grosso Gabibbo, lui sì presente dalla prima puntata di "Paperissima" nel lontano 1990. Non manca mai una sera, né a "Striscia la notizia" d’inverno né a "Paperissima Sprint" d’estate. E allora ci è venuta una curiosità: ma il Gabibbo si prende mai una vacanza? Così glielo abbiamo chiesto e queste sono le sue esilaranti risposte.

Signor Gabibbo, ma lei quando va in vacanza?

«Appena finisce "Striscia" prendo una vacanza e faccio "Paperissima Sprint" e quando finisce "Paperissima" mi prendo un’altra vacanza: ricomincia "Striscia"! Insomma, son sempre in vacanza».

Come sceglie la destinazione?

«Facile, Cologno Monzese tutto l’anno. In vacanza ci vado eccome, mica son nescio!» (scemo, in genovese, ndr).

Di solito a chi chiede consiglio?

«Di sicuro non ad Antonio Ricci. Che ne sa lui di vacanze!».

Da solo o in compagnia?

«Sempre in compagnia... Di chi paga!».

In vacanza con Brumotti…

«Di sicuro nella nostra Liguria, magari su un tandem».

Con Marcia e Valentina invece…

«Ovunque, anche in posti che fanno “anguscia” (schifo, ndr). Tanto la bellezza la portano loro».

Da piccolo dove trascorreva le vacanze?

«Al mare, ma era un disastro. Una volta si diceva che, dopo aver mangiato, dovevi aspettare tre ore prima di entrare in acqua. Io mi “imbibinavo” (ingozzavo, ndr) sempre, e allora non ho mai fatto un bagno».

Cosa ama e cosa odia dell’estate?

«Dell’estate mi piace tutto, anche le zanzare, il calciomercato e i prezzi di ombrellone e sedia a sdraio. Non è mica roba da “misci”! (squattrinati, ndr)».

Riesce a raccogliere “papere” anche in villeggiatura?

«Poche, ma per fortuna gli spettatori ci mandano le loro papere vacanziere e poi noi le mostriamo a tutti. Li ringrazio per le risate che ci fanno fare».

Le più divertenti che ha visto fare ai vacanzieri?

«I tuffi sbilenchi, le cadute portando i cabaret con le bibite, le ondate traditrici, gli incontri con animali curiosi… Insomma, la varietà è infinita».

E lei che scherzi fa in spiaggia?

«A mezzogiorno, quando la sabbia brucia forte, dico ai bagnanti: “Dai, venite che non scotta!”. Poi scoprono che io ho i piedi di moquette. Che “ghignate”!».

Cosa si porta sotto l’ombrellone?

«Non porto niente. Sono ingombrante, o io o la roba. Di più non ci sta!».