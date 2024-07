Il game show di Amadeus sul Nove si intitolerà “Chissà chi è”

Cambio di nome per il programma preserale in partenza a settembre (e non sarà più "Identity") Amadeus Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







È molto atteso l'esordio di Amadeus sul Nove a partire da settembre, ma c'è già una novità: il suo game show preserale quotidiano (di fatto un remake di "Soliti ignoti") non si intitolerà più "Identity" come annunciato precedentemente, ma "Chissà chi è". L'altra notizia è che, oltre al "La Corrida", in partenza a ottobre, Amadeus condurrà anche una serata musicale il 22 settembre, sempre sul Nove, intitolata "Suzuki Music Party" in cui 12 big della canzone interpreteranno nuovi successi e hit del loro repertorio.