Il Guinness Sei Nazioni 2022 di rugby dal 5 febbraio su Sky

Antonio de Felice







Dopo nove anni di assenza il più prestigioso torneo europeo di rugby torna su Sky. Dal 5 febbraio al 19 marzo, per la gioia dei tanti appassionati della palla ovale, ma anche per chi vuole conoscere di più su questa disciplina, c’è il Guinness Sei Nazioni 2022 che vedrà impegnate Italia, Galles (detentrice del trofeo), Inghilterra, Francia, Irlanda e Scozia, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Gara di apertura è la sfida tra Irlanda e Galles, in programma sabato 5 febbraio dall’Aviva Stadium di Berlino e in diretta su Sky Sport Arena dalle 15.15. Occhi puntati sulla Nazionale italiana che esordisce domenica 6 febbraio presso lo Stade de France di Parigi contro la Francia alle ore 16 con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su Now (stessa copertura anche per le altre partite dei nostri ragazzi).

Il secondo impegno per gli Azzurri è il 13 febbraio allo stadio Olimpico di Roma sempre alle ore 16 contro l’Inghilterra, mentre domenica 27 allo stesso orario giochiamo fuori casa contro l’Irlanda. Rientriamo a Roma per affrontare la Scozia sabato 12 marzo alle 15.15 mentre con l’ultimo appuntamento torniamo nel Regno Unito per incontrare il Galles domenica 19 marzo alle 15.15.

Su tutto l’evento, ampia è la copertura di Sky Sport 24 con news, interviste e highlights delle partite e ogni lunedì alle ore 17 c’è “Obiettivo Rugby Guinness Sei Nazioni” che offre il punto sul torneo. E non è finita. Su Sky e su Now va in onda anche il Sei Nazioni U20, il torneo giovanile maschile, che vede il debutto dell’Italia in casa della Francia venerdì 4 febbraio alle ore 21, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now (tutte le gare della Nazionale saranno in diretta, le altre in differita). Sky segue anche il Sei Nazioni femminile, in programma dal 26 marzo al 30 aprile, mentre in onda ci sono già i due più importanti tornei europei per club, l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup.