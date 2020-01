Il mega spettacolo del Super Bowl

Andrà in onda domenica 2 febbraio e avrete due possibilità per seguirlo: sul canale 20, a partire dalla mezzanotte, mentre via streaming sarà disponibile su Dazn

30 Gennaio 2020 | 17:06 di Matteo Valsecchi

Negli Stati Uniti è l’appuntamento sportivo più atteso dell’anno. Stiamo parlando del Super Bowl, ossia la partita che assegna il titolo della Nfl, il campionato di football americano. Andrà in onda domenica 2 febbraio e avrete due possibilità per seguirlo: Mediaset lo trasmetterà in diretta sul suo nuovo canale 20, a partire dalla mezzanotte, mentre via streaming sarà disponibile sulla piattaforma Internet Dazn, che detiene i diritti di tutta la Nfl.

All’Hard Rock Stadium di Miami (il campo viene sempre deciso in anticipo, come accade con la nostra Champions League) si sfideranno i Kansas City Chiefs (che non vincono dal 1970) e i San Francisco 49ers (ultima vittoria nel 1995). Il pronostico è leggermente a favore dei Chiefs, merito dello straordinario quarterback (il “regista” della squadra) Patrick Mahomes. Ma attenzione perché i 49ers di Jimmy Garoppolo, l’altro quarterback, che ha origini italiane, per arrivare in finale hanno eliminato i Green Bay Packers, la squadra che aveva dominato la stagione. Quindi ogni risultato è possibile.

Tuttavia il Super Bowl non è solo una questione sportiva, ma anche un grande show. Mentre Demi Lovato canterà l’inno nazionale americano prima dell’inizio della partita, durante il tradizionale spettacolo tra il secondo e il terzo tempo (ogni partita è divisa in quattro quarti da 15 minuti ciascuno) si esibiranno due superstar: Jennifer Lopez e Shakira. Lo vedremo intorno alle due di notte. Grande attesa c’è anche per gli spot americani dell’intervallo: molti di questi sono dei piccoli cortometraggi con personaggi popolarissimi, e diventano subito di culto.