Il Natale con i film Disney sui canali Rai: ecco i titoli in programma

Non è Natale senza film Disney, e infatti per le feste la Rai ha preparato un palinsesto disneyano con i fiocchi: grandi classici e successi più recenti terranno compagnia a grandi e piccini fino all'Epifania.



Si inizia venerdì 21 dicembre con il film «Maleficent» e si finisce il 5 gennaio con «Mary Poppins», ma nel mezzo ci sarà spazio per «Biancaneve e i sette nani», «Frozen» e altri grandi titoli.

Ecco quindi i dettagli della programmazione Rai a tema Disney delle feste.

Maleficent La programmazione Disney dei canali Rai inizia venerdì 21 dicembre su Rai 2 con «Maleficent», film del 2014 con protagonista Angelina Jolie nei panni di Malefica, la fata malvagia di «La bella addormentata nel bosco». È un film live-action a metà tra remake e spin-off del famoso classico Disney, e racconta la storia di Malefica: si parte dalla sua infanzia di fata buona e gentile fino ad arrivare alla maledizione che scaglia sulla piccola Aurora (Elle Fanning), che poi seguiamo per tutta l’adolescenza.



Venerdì 21 dicembre - Rai2



Rapunzel Sabato 22 dicembre su Rai 2 invece va in onda «Rapunzel - L'intreccio della torre», film Disney del 2010 liberamente ispirato alla fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm. Racconta la storia di Rapunzel, rapita ancora in fasce dalla malvagia Gothel, che la rinchiude di una torre per avere sempre a portata di mano i suoi capelli miracolosi, in grado di garantire l’eterna giovinezza. Diciotto anni dopo, il ladro Flynn Rider si intrufola nella torre per sfuggire ad alcune guardie armate: con lui, Rapunzel uscirà dalla sua prigione per la prima volta, andando alla scoperta del mondo e delle sue vere origini.



Sabato 22 dicembre - Rai2



Frozen La sera della Vigilia ci terrà compagnia «Frozen - Il regno di ghiaccio», una rivisitazione della fiaba «La regina delle nevi» di Hans Christian Andersen. Il film racconta la storia di Anna ed Elsa, principesse di Arandelle. Elsa ha un dono: è in grado di creare il ghiaccio dal nulla e di manipolarlo a suo piacimento. Nel giorno della sua incoronazione perde il controllo sui suoi poteri, imprigionando il regno in un inverno perenne, e fugge lontano. Anna allora si mette sulle sue tracce insieme al venditore di ghiaccio Kristoff e al pupazzo di neve Olaf. Una curiosità: tra gli ospiti presenti all’incoronazione si intravedono anche Rapunzel e Flynn.



Lunedì 24 dicembre - Rai2



Biancaneve La sera di Natale a farci compagnia di sarà il primo classico Disney (nonché il primo film d’animazione prodotto negli USA): «Biancaneve e i sette nani», del 1937. Ispirato alla famosa fiaba dei fratelli Grimm, fu un vero e proprio azzardo: Walt Disney dovette addirittura ipotecare la sua casa per finanziarlo, ma finì per avere un enorme successo e divenne il film di maggiore incasso del 1937.



Martedì 25 dicembre - Rai1



Cenerentola A Santo Stefano invece tocca a un'altra principessa Disney, ovvero «Cenerentola». Ad andare in onda non sarà il remake in live action di Kenneth Branagh con Lily James nei panni della famosa principessa, ma il classico d'animazione originale del 1950. Una curiosità: il disegnatore Ward Kimball usò il suo stesso gatto come modello per il terribile Lucifero, perché non riusciva a trovare un altro gatto che sembrasse abbastanza cattivo.



Mercoledì 26 dicembre - Rai1



La bella addormentata nel bosco Il 27 dicembre su Rai 1 va in onda un altro classico Disney: «La bella addormentata nel bosco», che l’anno prossimo festeggerà il suo 60esimo anniversario. Il film, ispirato alla famosa fiaba di Charles Perrault, ci mise parecchio a venire alla luce: la storia venne scritta già nel 1952, ma la produzione fu lunghissima anche perché Walt Disney e molti dei suoi collaboratori erano impegnati con la progettazione di Disneyland. Inizialmente il castello simbolo del parco sarebbe dovuto essere quello di Biancaneve, ma alla fine optarono per quello de «La bella addormentata nel bosco» proprio per promuovere il film (che al box office fu però un mezzo fiasco).



Giovedì 27 dicembre - Rai1



Mary Poppins Il 20 dicembre al cinema esce «Il ritorno di Mary Poppins», con Emily Blunt nei panni della tata inglese più famosa del mondo. Ma la prima (e insuperabile) Mary è sempre Julie Andrews, e la ritroviamo in tv la sera del 5 gennaio su Rai1. Al suo fianco naturalmente c'è Dick Van Dyke nei panni dello spazzacamino Bert e del direttore di banca, l’anziano signor Dawes. Nel sequel in uscita tornerà proprio nei panni dell'ormai anziano figlio del signor Dawes.



Sabato 5 gennaio - Rai1



