Il Natale secondo Disney: “Un augurio per queste feste”

Il video realizzato per le feste racconta il potere di un desiderio Redazione Sorrisi







La campagna di Natale della Disney quest'anno è davvero speciale, uscendo in occasione del suo 100° anniversario. Incentrata sul potere del desiderio, l'iniziativa ha prodotto un video di Natale targato Disney (per la prima volta in "live action") che si può vedere qui sotto, intitolato "Un augurio per queste feste". Il video è legato anche all'uscita del film animato "Wish", nelle sale dal 21 dicembre.

Il cortometraggio è diretto dal regista nigeriano-britannico Meji Alabi, vincitore del Grammy, e rappresenta sei diverse aree geografiche e linguistiche: racconta la storia di alcune famiglie e amici di tutto il mondo alle prese con un desiderio comune, stare insieme ai propri cari durante le feste. Partecipa con la sua voce anche Ariana DeBose, voce originale della protagonista di "Wish".

La campagna è legata all'impegno di beneficenza di Disney al fianco di Make-A-Wish®, che porta in tutto il mondo gioia e conforto a bambine e bambini affetti da gravi malattie e ai loro cari.