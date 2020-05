Michelle Hunziker e lo speciale Mondo Streaming. Ecco il nuovo numero di Sorrisi

Il 19 maggio in edicola il numero 20 di TV Sorrisi e Canzoni. Ecco in anteprima alcuni degli articoli che potete leggere sulla rivista

TV Sorrisi & Canzoni n.20 del 19 maggio è in edicola! Vi offriamo la possibilità di sfogliare (e leggere) alcune pagine della rivista in anteprima sul nostro sito.

In copertina trovate Michelle Hunziker che in una bellissima intervista ci racconta come l'aver continuato a lavorare in questo periodo difficile l'abbia fatta stare bene. Katherine Kelly Lang, la mitica Brooke di Beautiful, ci parla dei suoi amori sul set e nella vita privata. Per finire, trovate uno speciale inserto dedicato a tutta la programmazione delle piattaforme di streaming, con tanti suggerimenti per voi.