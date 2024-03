Il Prix Italia torna a Torino per la 76a edizione

Il Concorso internazionale della Rai coinvolge centinaia di broadcaster per premiare il meglio delle produzioni radio, tv e digital Redazione Sorrisi







Dopo sette anni il Prix Italia torna a Torino e si svolgerà dall’1 al 4 ottobre 2024. Il Concorso internazionale della Rai che coinvolge centinaia di broadcaster per premiare il meglio delle produzioni radio, tv e digital, è arrivato alla 76a edizione, che ha il titolo “Loud and Clear, Forte e Chiaro”.



«Il Prix Italia » spiega la Presidente Rai Marinella Soldi «guida lo sforzo della Rai nel suo percorso per essere sostenibile, inclusiva, eccellenza creativa e contemporanea. L'edizione di quest'anno celebra la tradizione, le radici e la storia della Rai di 70 anni di televisione pubblica e 100 anni di Radio Rai. Che incredibile opportunità di celebrare il passato mentre si imposta la visione e il lavoro per un moderno media di servizio pubblico che sia straordinario e inclusivo per tutti, in particolare per le nuove generazioni”. Le iscrizioni al Concorso sono aperte dal 12 marzo al 7 giugno: 9 le categorie nelle sezioni radio/podcast, video e digital.